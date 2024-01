(Corrección) La Audiencia Nacional anula una multa de 91 millones de la CNMC a BBVA, Santander, Sabadell y CaixaBank

08/01/2024 Vista de la fachada de la Audiencia Nacional, a 8 de enero de 2024, en Madrid (España). La Audiencia Nacional juzga desde hoy al que fuera comisario del Aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca, por presuntamente facilitar la entrada de ciudadanos ecuatoguineanos en España por esa vía a cambio de dádivas que le proporcionaba el empresario Francisco Menéndez Rubio. La Fiscalía pide para él diez años de prisión por un delito de cohecho pasivo y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

La Audiencia Nacional ha anulado las multas de 91 millones de euros que impuso la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) a 4 entidades bancarias por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no se ha acreditado que durante todo el periodo investigado, de 2006 a 2016, existiese un plan común de las entidades sancionadas que justifique la calificación jurídica de una infracción única y continuada. El tribunal ha estimado así los recursos que presentaron Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y CaixaBank contra las resoluciones de 13 de febrero de 2018 de la CNMV por las que se les impusieron multas de 31,8 millones (Caixabank), 23,9 millones (Banco Santander) 19,8 millones (BBVA) y 15,5 millones (Banco Sabadell) por concertarse para fijar el precio por encima de la media en condiciones de mercado de los derivados que eran utilizados como cobertura del riesgo del tipo de interés asociado a créditos sindicados para la financiación de proyectos. La Sala recuerda que la CNMC sancionó a estas cuatro entidades al considerar que con su actuación cometieron una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007 y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al menos desde 2006 hasta el 2016. SE ACREDITAN CONDUCTAS COLUSORIAS Ahora, las sentencias, una por cada entidad recurrente, explican que en algunas de las operaciones, como las de contratación con el Grupo VAPAT ejecutadas entre 2010 y 2012, sí se han acreditado conductas colusorias en tanto que las 4 entidades bancarias antes de realizar la oferta a sus clientes acordaron el tipo de interés de los derivados financieros al margen del cliente-inversor. El cliente, según el tribunal, creía que el tipo de interés que se le ofrecía en el momento del cierre de la operación se correspondía con el precio del mercado, cuando en realidad el tipo de interés que ofrecían era el que habían fijado con anterioridad de común acuerdo, sin atender a las condiciones de mercado. Respecto al resto de operaciones distintas a las del Grupo VAPAT la Sala considera que la operación de crédito sindicado llevó asociada la firma de un instrumento de cobertura (generalmente de tipo swap) con las entidades sancionadas a un tipo fijo de porcentaje idéntico para todas las entidades, es decir, que existió una concertación previa entre ellas para fijar ese tipo. Pero a juicio del tribunal, "no se demuestra que ello determinara un precio del derivado superior al precio en condiciones de mercado ni lo que es más importante, que el proceso de determinación del precio del swap fuera opaco para el cliente, que se fijara a sus espaldas". Incluso admitiendo como hipótesis la concertación de las entidades para fijar un tipo fijo idéntico superior al de mercado, añade la Sala en una de sus sentencias, eso tampoco demuestra que se hiciera a espaldas del cliente pues no se ha acreditado que en estos contratos los clientes mostraran queja o sorpresa alguna por haber descubierto márgenes o comisiones cuyo importe se desconoce no descritas cuando formalizaron el contrato de cobertura. GRUPO VAPAT La sala recuerda que la actuación concertada de las entidades financieras para acordar ilícitamente un precio supuestamente más beneficioso para ellas "solo es ilícita como razona la propia resolución recurrida si se realiza con total desconocimiento del cliente y este aspecto, clave para apreciar la antijuridicidad de la concertación, solo concurre en las operaciones de las empresas del Grupo VAPAT pero no en las restantes". Por todo ello el tribunal señala que para apreciar la existencia de una infracción única y continuada hubiera sido necesario que la CNMC en esas otras operaciones distintas de las empresas del Grupo VAPAT analizase las circunstancias de la contratación del derivado en cada operación para demostrar que éste se fijó por encima del precio del nivel de mercado, determinando cual era éste y el margen impuesto ilícitamente. Al no haberlo hecho así, el tribunal descarta que todas las operaciones de contratación de derivados que figuran en la resolución sancionadora formen parte del mismo plan preconcebido que pudiera sostenerse respecto de las empresas del Grupo VAPAT, ni que puedan cobijarse bajo la figura de la infracción única y continuada. Para la Sala, no ofrece duda el carácter ilícito de la conducta de las entidades bancarias en las operaciones realizadas con el Grupo VAPAT pero la calificación jurídica de infracción única y continuada que lE da cobertura es contraria a derecho por su extensión al resto de operaciones examinadas.