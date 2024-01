Besteiro (PSdeG) acusa a la Xunta de convertir la "crisis medioambiental" de pélets en "un meme" al pedir un submarino

11/11/2023 El candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. POLITICA PSDEG

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado este jueves al Gobierno gallego de intentar convertir lo que ha denominado "la crisis medioambiental" de los pélets en "un meme". "No puede ser que un día se diga que es imposible recoger los pélets del medio del mar y al día siguiente solicitemos un submarino al Estado", ha dicho Besteiro, en declaraciones a los medios después de que la Xunta pidiese el miércoles al Gobierno central una relación de medios por tierra, mar y aire para buscar y recoger el material emanado de un carguero que perdió seis contenedores frente a las costas de Portugal el pasado 8 de diciembre. El candidato socialista se ha dicho "muy contento" de que "por fin" la Administración autonómica activase el nivel 2 del plan anticontaminación (Camgal), que era el que reclamaba el Gobierno central para poder remitir sus medios. Con todo, ha hecho un llamamiento a no convertir esta "crisis medioambiental" en "un meme, como pretende hacer la Xunta" con la petición del submarino. "Tengamos un poco de sensatez, trabajemos en una dirección, sumamos esfuerzos y vamos a superar esta crisis definitivamente", ha concluido. DECLARACIONES DE VILLARES Asimismo, Besteiro ha censurado las declaraciones realizadas el miércoles por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, quien dijo que él no se come "los aparatos digestivos de los pescados" en los que se puedan alojar pélets de plástico, si bien apunta que "cualquier persona" puede comer "a veces accidentalmente algún plástico", porque "entra por donde entran y salen por donde salen", afirmó. El candidato del PSdeG afea a Villares que "bromee" con esta cuestión mientras uno de los informes solicitados por la Xunta --elaborada por el centro privado Cetim-- dice "que en la recogida de pélets hay que evitar el contacto con ojos y piel". "Además de la inacción, de la incompetencia, de la soberbia, de la mentira, ahora tenemos que soportar la burla del Gobierno de Rueda. Si yo fuera presidente, el conselleiro do Mar estaría hoy cesado", ha advertido Besteiro.