Azcón defenderá "donde haga falta" los intereses de Aragón ante "los chantajes" de los socios de Sánchez

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves que llegará "hasta donde haga falta", incluyendo las iniciativas judiciales, para defender los intereses de la comunidad autónoma frente a "las mentiras y los chantajes" de los socios independentistas del Gobierno de España. Azcón ha presidido esta mañana una reunión de trabajo del Ejecutivo aragonés y ha comparecido ante los medios de comunicación para rechazar los decretos del Gobierno de España aprobados este miércoles en el Congreso de los Diputados. Ha dejado claro que "no es descartable" que vuelvan a convocarse movilizaciones ciudadanas contra los acuerdos del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con sus socios en el Congreso y ha apelado al principio constitucional de igualdad de los españoles para manifestar su oposición a las medidas contenidas en los decretos, como la multiplicación del presupuesto para la digitalización de la administración de justicia en Cataluña y de las ayudas al transporte en aquella región. "Si los catalanes viajan más barato lo pagamos el resto de los españoles", ha dicho Azcón, subrayando que "el problema fundamental es que los chantajes a Pedro Sánchez rompen el principio de igualdad". INESTABILIDAD Jorge Azcón ha manifestado su "preocupación" por "la inestabilidad de la política nacional", exponiendo que "lo único que preocupa al Gobierno de España es satisfacer las demandas de quienes le dan los votos para seguir ostentando el poder, le importa más su interés personal que el general". "Ayer vimos un chantaje en toda regla; ejerce el chantaje un prófugo de la justicia, Puigdemont, lo acepta el presidente del Gobierno y pagamos los españoles", se ha quejado. El líder del Ejecutivo ha proclamado que "no puede ser que la política de este país esté condicionada por las mentiras y el chantaje" y ha criticado que, tras la aprobación de los decretos, "tenemos que saber si ahora es Cataluña quien va a decidir unilateralmente si acoge inmigrantes o si tenemos que asumir nosotros a los inmigrantes que les puedan corresponder a otras comunidades, como Cataluña". También ha hecho notar que mientras Cataluña verá multiplicado por cinco las partidas para digitalización de la justicia, Aragón recibe "cero". También ha aludido a la vuelta a Cataluña de empresas que trasladaron su domicilio social tras el 1-0 y a la condonación de la deuda regional. "EXTORSIÓN INSOPORTABLE" "La política de extorsión a la que los socios de Pedro Sánchez someten al resto de los españoles es insorportable", ha enfatizado Azcón, alertando de que "se está rompiendo la igualdad con la que tantas veces se han llenado la boca los que se llamaban Gobierno progresista". Ha advertido de que no permitirá que a Aragón se le trate "como una comunidad de segunda" y ha rechazado "rotundamente" los "chantajes" y "la cesión constante de privilegios al independentismo", en alusión a "la negociación unilateral de los asuntos que nos afectan a todos". Azcón ha recordado que hace varias semanas pidió una reunión de la Conferencia de Presidentes, lo que Pedro Sánchez ha descartado, y ha reiterado su compromiso para "ejercer cualquier iniciativa legal que defienda los intereses de Aragón y los aragoneses". El jefe del Ejecutivo aragonés ha recalcado que no se quedará "de brazos cruzados" y que el Gobierno aragonés recurrirá a los tribunales si considera que se quiebra el principio de igualdad y que se trata a Aragón "de forma distinta a otras comunidades". "Sánchez y los socialistas aragoneses pueden estar dispuestos a humillarse, los aragoneses no", ha aseverado Azcón, añadiendo que como presidente de la comunidad autónoma tiene la obligación de defender jurídicamente los intereses de la región: "Lo vamos a hacer". Ha mencionado el caso de las empresas catalanas que se trasladaron a Aragón por el 1-0 y ha defendido la libertad de empresa. También ha criticado que se publiquen las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, lo que responde a "esa famosa idea de que 'España nos roba', de que los aragoneses robamos a los catalanes", considerando que publicar las balanzas fiscales "puede ser el ejercicio de insolidaridad más importante en la historia de la democracia en este país". Por otra parte, ha recordado que el Gobierno regional PP-VOX ha incrementado las partidas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales en los Presupuestos de 2024. También ha observado que el año ha comenzado con "turbulencias económicas" en España y el mundo. PUJANZA Por su parte, el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, ha expresado que todos los miembros del Gobierno quieren que Aragón alcance "un horizonte de mayor pujanza, que la actividad económica se extienda por el territorio". Ha recordado que el Gobierno PP-VOX ha bajado los impuestos y que su Departamento colabora con otros, como el de Economía, para crear establecimientos multiservicios en los pueblos más pequeños, o con Medio Ambiente y Turismo, para apoyar al sector de la trufa. Respecto a la política nacional, Nolasco ha opinado que "cada día que pasa el PSOE de Sánchez aprueba nuevas concesiones a los bilduetarras, los separatistas, los comunistas y cualquier enemigo del orden constitucional".