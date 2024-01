Ayuso rechaza la carrera de "quién pone más gratis" el transporte y recuerda que los servicios públicos hay que pagarlos

11/01/2024 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Foro XIV Spain Investors Day POLITICA EUROPA PRESS - EDUARDO PARRA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves entrar en la carrera de "quién pone más gratis nada en este país" y ha recordado que los servicios públicos "hay que pagarlos". Así ha respondido a los periodistas, a la salida del Foro XIV Spain Investors Day, preguntada por el anuncio de que el Gobierno subvencionará el 30% del transporte público aunque las CCAA no aporten su 20% necesario hasta el momento. "Por ahora no vamos a seguir subvencionando nada más, ni a la carrera de quién pone más gratis nada en este país, teniendo en cuenta que nos estamos convirtiendo al final en un mercadeo, que es algo insensato", ha señalado la dirigente madrileña. Ayuso ha hecho hincapié en que Madrid cuenta con "uno de los transportes públicos mejores del mundo" y ha criticado "que cada vez que se retrasa el Metro un minuto" se hagan "un selfie" o se graben "un vídeo". El suburbano madrileño, según ha defendido la dirigente, "es de los más económicos que existen", es "puntual" y tiene "conexión por wifi", aire acondicionado y ascensores "como pocos lugares del mundo". "Queremos que todo sea gratis, que nada nos cueste y que hay de lo mío. Pues en esa carrera, en la que estamos engañando porque todo gratis no existe, no vamos a estar", ha remarcado. En este sentido, ha indicado que seguirán "gestionando con rigor los servicios públicos" y ha incidido en que "estos cuestan y hay que pagarlos". La presidenta madrileña considera "un poquito infantil pretender tener la mejor Sanidad, las mejores universidades, lo mejor de lo mejor en cada aspecto" pero que no se pida nada, que nada cueste y que no se aporte.