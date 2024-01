Andueza asegura que el PSE-EE tiene "capacidad para cambiar el guión" en Euskadi pero que "nunca traerá inestabilidad"

29/12/2023 El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. POLITICA AUTONOMÍAS

El secretario general y candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado este jueves que su formación tiene "capacidad para cambiar el guión en Euskadi", pero que lo que "nunca vamos a hacer es traer inestabilidad", porque "la estabilidad y la responsabilidad son parte de nuestra identidad". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Andueza ha afirmado que lo que reivindica el PSE-EE de cara a las próximas elecciones autonómicas es "la opción de tener más espacio y más eficacia", y ha destacado que estar presente "en todas las instituciones" se evidencia en que "todas las medidas progresistas llegan de nuestra mano". Así, ha indicado que la alternativa que ofrecen los socialistas vascos es "un gobierno que debe tener más ambición, un gobierno con otro liderazgo, con capacidad para la transformación", y ha considerado que "el único o el que más puede hacer eso es el Partido Socialista". "Creemos que hay que cambiar el guión en Euskadi en muchas cuestiones, y tenemos la capacidad para cambiar el guión. Lo que nunca vamos a hacer es traer inestabilidad. La estabilidad y la responsabilidad son parte de nuestra identidad, y, partiendo de ahí, lo que reivindicamos es que tenemos derecho a tener la Lehendakaritza y el liderazgo de Euskadi y materializar esa transformación y ese cambio de guión", ha destacado. En este sentido, el secretario general de los socialistas vascos ha dicho que "por qué no" va a llegar el PSE-EE a la Lehendakaritza, ya que, según ha recordado, "ganamos las últimas elecciones y tuvimos una subida importante en las elecciones municipales y forales". "A saber qué va a pasar. Nosotros nos vamos a presentar con un programa, y otros basan sus discursos en sumas. Nuestro discurso está fundamentado en nuestras propuestas. Entiendo que para los medios es muy importante con quién vamos a pactar, pero para nosotros lo más importante no es con quién, sino para qué. Creo que la gente ha visto nuestra capacidad transformadora y la capacidad para hacer otro tipo de política, y que ve positivamente el trabajo que hacemos en los gobiernos y en las instituciones", ha explicado. EH BILDU Asimismo, Eneko Andueza ha reiterado que, "de momento, es imposible" que el PSE-EE gobierne junto a EH Bildu en Euskadi, "porque su objetivo es la independencia" y porque ambas formaciones tienen maneras de gobernar "muy diferentes". Así, el candidato de los socialistas a lehendakari ha considerado que la coalición soberanista debería "cambiar mucho" su discurso para que ambos partidos pudieran llegar a algún tipo acuerdo de gobierno, "especialmente porque su proyecto es un proyecto independentista". "Su objetivo es la independencia, y nosotros no vamos a ir por ahí. Además, nuestro modo de gobernar es muy diferente, y las cosas deberían cambiar mucho por su parte para que eso fuera posible. No sé si con el tiempo será posible o no, pero de momento es imposible", ha insistido. De esta manera, ha señalado que no cree que EH Bildu tenga en mente "renunciar" y "dejar de lado" la independencia como objetivo político, "por lo menos en estos momentos", por lo que ha asegurado que "nuestro modelo y manera de hacer política es muy diferente por el momento". Asimismo, Andueza ha señalado que el programa PNV "establecerá" que el objetivo del partido es la independencia, pero ha destacado que "en nuestro programa de gobierno no lo pone y es por la influencia del Partido Socialista". "Si ves en programa de gobierno, nuestra mano e influencia se ve muy bien. Y en eso se basa nuestra importancia, en la capacidad para condicionar y tener influencia en esos programas de gobierno", ha destacado En todo caso, y antes de hablar posibles pactos post electorales, el líder de los socialistas vascos ha dicho que "primero hay que ver quién quiere la gente que tenga el liderazgo en este país, y, a partir de ahí, veremos dónde nos sitúa a cada uno".