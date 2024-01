Albares niega que la permisión del pasaporte de Kosovo en España sea fruto de una negociación con Junts: "En absoluto"

08/01/2024 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece declaraciones durante una visita a las instalaciones de la empresa Tecnove, a 8 de enero de 2024, en Herencia, Ciudad Real, Castilla La-Mancha (España). T POLITICA Eusebio García del Castillo - Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado que el hecho de que España acepte el pasaporte de Kosovo después de que Bruselas permitiera a los kosovares viajar sin visado por los países del espacio Schengen sea fruto de una negociación con Junts. "En absoluto", ha dicho tajantemente. En una entrevista en Cadena COPE este jueves, recogida por Europa Press, Albares ha querido profundizar en este asunto tras haber leído "cosas realmente absurdas al respecto", ha dicho. Según ha explicado, los países no reconocedores de Kosovo como Estado independiente --cinco en la Unión Europea, según ha informado Albares, han admitido los pasaportes kosovares para que puedan acceder al espacio Schengen como se acordó en el mes de marzo en el Consejo Europeo. Dicho esto, ha subrayado que "en absoluto" supone el reconocimiento de Kosovo ni de su soberanía y que es algo "totalmente sostenido y avalado por la asesoría jurídica española, igual que por las asesorías jurídicas del resto de países", ha sostenido. En otro orden de cosas, preguntado por el pacto migratorio con Junts, el ministro ha negado que España pueda sufrir una pérdida de soberanía o que se reconozca la soberanía de un territorio con esta cesión de competencias en extranjería. "En absoluto. Lo que se produce es una delegación de la gestión de unas competencias dentro de la Constitución Española y, por lo tanto, no hay ninguna cesión de soberanía en absoluto", ha apostillado, recalcando que lo que se ha trasladado está "absolutamente dentro de la Constitución". En referencia a si existe algún documento al respecto sobre este pacto, Albares no lo ha aclarado argumentando que no es ministro de Justicia ni se ocupa directamente de temas migratorios. También en clave nacional Albares ha sido preguntado, tras la Conferencia de Embajadores, en relación a la Ley de Amnistía, a lo que este ha respondido que ningún embajador le ha preguntado por este tema. "Ninguno de los embajadores me ha hecho ninguna pregunta al respecto y eso es también porque en ningún país hay ninguna pregunta al respecto. Todo el mundo entiende que la Ley de Amnistía es un asunto interno de España que se dirá en el Congreso de los Diputados por el voto mayoritario de los grupos parlamentarios", ha zanjado.