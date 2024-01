Abascal critica que el Gobierno haya convertido la "sede de la soberanía nacional" en un "mercado persa"

08/01/2024 El líder de VOX, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, en la Sede del partido, a 8 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la comparecencia, el presidente de Vox, ha anunciado la convocatoria de la Asamblea Nacional del partido para elegir la nueva dirección el próximo 27 de enero, a la que se presentará a la reelección, y ya ha anticipado que habrá cambios. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez haya convertido la "sede de la soberanía nacional" en un "mercado persa" tras sus cesiones a Junts para aprobar sus tres decretos y ha lamentado que el PSOE "una vez más paga" con la integridad del Estado, concediendo "de manera apresurada" un asunto que no estaba "encima de la mesa" como son las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. En una entrevista a El Toro TV, recogida por Europa Press, Abascal ha defendido que el Estado mantenga las competencias en inmigración porque "claramente definen la integralidad de un Estado". Al hilo, el líder de Vox ha avisado que los "separatistas" son los "cómplices" de Sánchez al tener "la sartén por el mango" con una negociación que, a su juicio, es "bastante sucia" y "alejada de los intereses de los españoles". "Parece que se ha convertido la sede de la soberanía nacional en un mercado persa", ha reprochado. "Creo que eso es verdaderamente demoledor y preocupante para los españoles, pero yo creo que hay esperanza porque este, además de ser un Gobierno sostenido en la mentira y en la traición, es completamente frágil", ha recordado, al tiempo que ha cargado contra la oposición "atónica" como es el caso del PP. "HOSTILIDAD" DEL PP Cuestionado por su relación con el Partido Popular, Abascal ha lamentado que "la dirección nacional" dirigida por Alberto Núñez Feijóo está más preocupada "por hacer oposición" a Vox y no al PSOE, recordando que su formación, en su opinión, recibió "ataques" desde el PP a la vez que "tendía permanentemente la mano a Pedro Sánchez". El líder de Vox ha explicado que su formación ha querido entenderse con el PP "para hacer una oposición coordinada y fuerte", como en las comunidades que gobiernan en coalición o tienen acuerdos. Sin embargo, ha denunciado que la dirección nacional del PP "no tiene ningún interés en entenderse con Vox" y responde "con hostilidad", en referencia a la votación este miércoles en el Congreso en la que los de Núñez Feijóo rechazaron su enmienda a la ley de amnistía. "Comprendo que no la apoyen, pero votaron en contra. Hay claramente una hostilidad que viene solo de un lado", ha dicho. Por otra parte, Abascal ha desvelado que aceptó las disculpas del exlíder del PP Pablo Casado por su duro discurso en la moción de censura de Vox. "Me parece importante que se sepa más allá de que evidentemente fue un discurso muy desafortunado en el que algunos supongo que le calentaron la cara", ha asegurado.