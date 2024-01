Vox abre el plazo para optar a la presidencia del partido, con Abascal como único aspirante claro

Vox ha abierto este miércoles el plazo para presentar candidaturas a presidente de la formación, proceso que culminará en la Asamblea General Extraordinaria el 27 de enero, con el actual líder, Santiago Abascal, como único aspirante claro. Al mismo tiempo, desde las 15.00 horas de esta jornada, los aspirantes pueden comenzar a recabar avales para su candidatura. Dado que los estatutos de Vox establecen que los aspirantes han de ser avalados por un 10% de la afiliación de pleno derecho, son necesarios 3.269 avales. Abascal ya confirmó el lunes su intención de presentarse a la reelección y este miércoles ha presentado su candidatura oficialmente, que incluirá cambios en los nombres que componen el actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el líder de Vox ha solicitado este miércoles a los militantes que le avalen. El presidente del partido también ha advertido de que "los que no quieren que exista" Vox, aunque sin especificar, "van a intentarlo todo para destruirlo". "Hasta ahora no les ha ido muy bien y más de diez veces a lo largo de estos diez años han decretado la muerte de Vox", ha agregado, antes de afirmar que "teme que van a tener que seguir esperando". Se trata del único aspirante claro a la Presidencia de Vox, después de que el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y vicepresidente del partido, Javier Ortega Smith, finalmente no se vaya a postular, tras especulaciones sobre este extremo. Fuentes de la dirección de Vox explican a Europa Press que, por el momento, no tienen constancia de que algún afiliado tenga intención de postularse. El adelanto de la Asamblea General Extraordinaria, inicialmente prevista para marzo, hace prácticamente imposible que cualquier afiliado pueda competir para encabezar Vox. En la última Asamblea, Abascal no tuvo contrincantes, puesto que el otro candidato no logró los avales requeridos, y fue reelegido sin oposición. RECOGIDA DE AVALES HASTA EL MARTES La próxima fecha marcada en rojo en el calendario previo al congreso interno es el 16 de enero, el último día para presentar candidaturas y avales. La publicación de las candidaturas tendrá lugar el día 20 y, si fuera necesario, un día después arrancará la campaña, que finalizará el 25. Ese mismo día los afiliados podrán comenzar a emitir votos telemáticos. Además, el 26 se cierra el voto por correo. Finalmente, el 27, tras el cierre de la emisión del voto telemático, se publicarán los resultados provisionales de la votación. Habrá que esperar al 6 de febrero para que se conviertan en los definitivos.