Urtasun dice que la negativa de Podemos a apoyar los decretos responden más "a la politiquería" que al interés general

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho que la negativa de Podemos a apoyar los decretos responden más "a la politiquería" que al interés general, señalando que a Sumar hay asuntos que no le agradan del paquete de medidas pero que las apoyará para no jugar "con los derechos de la gente" hasta el último minuto. Así lo ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha animado a los de Ione Belarra a convalidar los decretos "no dejando caer todas estas medidas fundamentales" y tramitándolos más tarde como proyectos de ley para que "cada formación política presente sus enmiendas". Urtasun ha indicado que a su partido no le gusta la deducción fiscal que incorpora el impuesto a las energéticas, incluida en los decretos anticrisis, pero que aún así los apoyarán porque se podrán enmendar en un futuro y porque considera que "jugar en una agonía" con las medidas sociales es "francamente incomprensible". "Lo importante cuando se sacan adelante medidas legislativas no es el instrumento, es el contenido. Y por lo tanto es lo primero que hay que valorar, después se irá el instrumento", ha añadido el también portavoz de Sumar, resaltando que desde el punto de vista de su formación, los decretos "deberían salir prácticamente por unanimidad" porque suponen un avance. En este sentido, ha llamado a "la responsabilidad" de los partidos para que "por favor dejen de pensar en sus intereses partidistas" y piensen en lo que se está jugando y en "los derechos de la gente". "Hoy los partidos tienen que decidir si juegan a la politiquería o defienden los intereses de la gente", ha zanjado. LA UE "NO PERMITE" MULTAR EMPRESAS COMO PIDE JUNTS Sobre el planteamiento de Junts de poder sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña, Urtasun ha señalado que las normas europeas "no permiten" poner barreras o condicionar la libertad de establecimiento de los operadores económicos. "Y esto nos podrá gustar más o menos, pero son directivas y reglamentos comunitarios que uno no va a cambiar en 15 días desde España. Por lo tanto, uno no puede condicionar ni penalizar empresas porque deciden instalarse en un lugar o en otro", ha indicado a la pregunta de si el Gobierno es partidario de sanciones. Con todo, el ministro ha expresado que han dialogado con todas las formaciones políticas, también con Junts, para ver "de qué manera acomodar algunas cosas" y ha reiterado que si los decretos son convalidados y luego se tramitan como proyectos de ley, los partidos podrán presentar "esas enmiendas".