Sumar Galicia lamenta que se "repitan los pasos" del "manual Prestige" y avisa de que "hay una contaminación evidente"

El concejal de Medio Ambiental en A Pobra e integrante de la promotora de Sumar Galicia, Xosé Lois Piñeiro, ha lamentado que se "repitan los pasos" del "manual Prestige" y avisa de que hay "una contaminación evidente" más allá de que los pélets puedan ser tóxicos o no. En declaraciones a los medios convocadas este miércoles en A Pobra (A Coruña), Piñeiro ha destacado que Sumar Galicia se puso a trabajar desde "el primer momento" ante la llegada de pélets en Galicia y ha reprochado que el PP acuse a la izquierda de "aprovechar el asunto" para cargar contra su gestión. En su intervención, ha lamentado que se estén "repitiendo" los pasos del "manual Prestige" y ha avisado de que, más allá de la toxicidad, hay una "contaminación evidente". "Contaminación significa que hay un elemento que está fuera de lugar en abundancia excesiva. Eso es una contaminación", ha subrayado para criticar que la Xunta asegure que se trata de un material "inocuo". Asimismo, tras agradecer la labor de los voluntarios, ha sostenido que una vez más es la gente la que actúa frente a la "inacción de la Xunta". "Y no solo de Galicia, que ya están llegando voluntarios, como pasó en el Prestige, de fuera de Galicia", ha apuntado. Además, ha destacado la colaboración de los municipios gobernados por fuerzas próximas a Sumar con los voluntarios y ha calificado de "penoso" que el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, compareciese ante los medios junto a un patrón mayor, en referencia al de Muxía, que aseguró que el Prestige había sido el mejor "paro biológico" que existió en Galicia. Por último, ha considerado que si Rueda no es capaz de gestionar este problema, debe retirarse. Por su parte, la también integrante de la promotora de Sumar Galicia, Lola Caramés, ha criticado las mentiras del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, al asegurar que "hace tan solo dos días reconocía, en una carta a los alcaldes, la imposibilidad de recoger los pélets en el mar, y ahora, de forma sorprendente, solicita al Gobierno del Estado que los recoja". "Es una muestra clara de que mienten e improvisan sin ningún tipo de planificación o conocimiento", afirma Caramés. "No vamos a tolerar las mentiras y la incompetencia de Rueda y ed su gobierno. Exigimos una explicación inmediata y una acción decidida frente a esta crisis ambiental", ha exigido.