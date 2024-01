Sánchez defiende que los palestinos no pueden "pagar los actos terroristas de Hamás" e insiste en el respeto del DIH

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido una vez más en que Israel tiene que respetar el Derecho Internacional Humanitario en su ofensiva militar en la Franja de Gaza y ha defendido que los palestinos no pueden "pagar los actos terroristas" cometidos por Hamás el pasado 7 de octubre. En su intervención para inaugurar la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Exteriores, Sánchez se ha referido a la "catastrófica situación humanitaria" tanto en Gaza como en Cisjordania así como a la necesidad de respetar el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Así, nuevamente ha vuelto a condenar los ataques de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre --"las imágenes terribles de aquel día no pueden caer en el olvido", ha dicho-- y a reconocer el derecho de Israel a "defenderse legítimamente conforme al Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario". Pero al mismo tiempo, ha proseguido, no se puede pasar por alto el "enorme sufrimiento" de miles de palestinos, sobre todo niños, dado que "desde hace tres meses la situación no ha hecho más que empeorar". Para Sánchez, "el número de víctimas civiles es absolutamente insoportable". Para resolver esta situación, "la única vía", ha defendido, "pasa primero por un alto el fuego inmediato y permanente" y por el diálogo que lleve a una "solución política duradera" para lo cual ha apostado de nuevo por la celebración de "una conferencia internacional de paz, lo antes posible, tras el cese de las hostilidades". RECONOCIMIENTO DE PALESTINA A su juicio, la comunidad internacional lo que tiene que hacer es "acompañar a las partes y proporcionar una perspectiva de solución seria, justa, creíble, basada en la fórmula de los dos estados" lo que en términos prácticos pasa por el reconocimiento de Palestina por parte de los países occidentales, puesto que ya reconocen a Israel. "Yo creo que tenemos que abrir ese debate y tenemos de una vez por todas que reconocer el Estado palestino", ha reivindicado Sánchez, que durante su visita a la región ya dejó claro que aunque España quiere avanzar en este sentido junto a sus socios de la UE no descarta hacerlo en solitario. Hasta que llegue ese día, ha afirmado el presidente, "debemos proclamar con toda claridad y sin tibieza alguna que la población palestina no puede pagar por los actos terroristas de Hamás". El presidente ha reivindicado la "coherencia" de la postura del Gobierno respecto a este conflicto y también al de Ucrania puesto que, aunque son "muy diferentes", "en ambos está en juego la vida y los Derechos Humanos de muchísimas personas, y en ambos se ponen en entredicho los valores esenciales y las reglas básicas de la convivencia internacional". APOYO A UCRANIA En el caso de Ucrania, hay una "guerra de agresión" en la que Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, "está negando los principios de soberanía e integridad territorial" ucranianos con su invasión además de causando "sufrimiento a la población civil". Aquí, "la única respuesta pasa por reivindicar la plena vigencia de los valores y de los principios de la Carta de Naciones Unidas, como hemos dicho desde el principio", ha dicho. Por eso, ha añadido, "seguimos apoyando a Ucrania y lo haremos mientras sea necesario". Sánchez ha incidido que tanto en Ucrania como en Oriente Próximo "está en juego la credibilidad de Europa, de Occidente y también la efectividad del sistema multilateral" después de que ambos conflictos hayan puesto en evidencia las "limitaciones" del sistema de Naciones Unidas. Respecto a esta cuestión, ha admitido que existe un "problema de legitimidad en el orden internacional que debe ser resuelto con su reforma, que aporte soluciones globales a retos comunes, como es por ejemplo la desigualdad, la migración o la emergencia climática, que promueva la resolución de diferencias a través de la diplomacia, del diálogo y la cooperación". EEUU Y CHINA Por otra parte, Sánchez ha asegurado que Estados Unidos es un "socio estratégico, aliado y amigo" y los "intereses comunes están alineados". "Existe una voluntad compartida de profundizar en prioridades" que quedaron recogidas en la declaración conjunta tras la visita del presidente, Joe Biden, en junio de 2022 y que "seguirá siendo la guía de nuestra cooperación reforzada". Por lo que se refiere a China, ha expresado su voluntad de "fomentar la mayor cooperación posible en los ámbitos de interés común como es el comercio, donde claramente tenemos una relación asimétrica, el turismo, la cultura, la lucha contra la corrupción o contra el cambio climático". También ha trasladado a los embajadores la necesidad de "consolidar y reforzar el acercamiento a otros grandes actores del Indo-Pacífico, India, Japón, Corea del Sur o Australia". "Estas son visitas también que tengo pendientes para esta legislatura", ha admitido. En el plano económico, ha puesto en valor que las exportaciones españolas de bienes alcanzaron los 390.000 millones de euros en 2022, un 34,5% más que en el año 2018, mientras que la inversión extranjera fue de 21.232 millones de euros en los primeros nueve meses de 2023, un 7% más con respecto al promedio del periodo 2018-2022. "Estas cifras ilustran que somos un país abierto, como nunca, a la inversión extranjera, que está generando más oportunidades que en toda nuestra historia reciente para los emprendedores y las emprendedoras", ha reivindicado, animando a los embajadores a ayudar a los empresarios españoles en todo lo que necesiten para una mayor internacionalización de la economía española.