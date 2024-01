Rueda ve “surrealista” la acción del Gobierno y les pide no “estar de brazos cruzados”

Santiago de Compostela, 10 ene (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tachado este miércoles de “surrealista” que Galicia haya tenido que indicar al Gobierno qué medios debe aportar para la limpieza del vertido de pellets y les ha pedido que ahora dejen de “estar de brazos cruzados”.

El presidente gallego se ha manifestado así en declaraciones a los medios en un acto esta tarde en Santiago de Compostela después de que el Ejecutivo gallego haya enviado un relatorio de medios que cree imprescindibles para el rastreo y recogida de los sacos de pellets del mar.

Concretamente, Galicia ha pedido 11 embarcaciones de salvamento, un avión y dos helicópteros, además de un retén en tierra, ayuda en la formación de voluntariado y el ROV Comanche para sellar el colector del que salen los microplásticos.

Rueda ha considerado que la postura del Gobierno de exigir que fuese la Xunta la administración que indicase los medios es una “excusa más”, puesto que “los conoce de sobra” por lo que esta petición, a su juicio, es “bastante surrealista”.

En todo caso, ha agregado Rueda, “le hemos dicho los medios que creemos que tiene que movilizar”, por lo que urge que se pongan a trabajar para encontrar los microplásticos en el mar y, sobre todo, los sacos que todavía queden.

De hecho, la Xunta insta al Gobierno central a inspeccionar el lugar en el que desaparecieron los contenedores con los pellets que están llegando a las costas gallegas para frenar su dispersión.

El presidente gallego ha insistido en la importancia de que “se busque en el mar” ante la previsión marítima de corrientes que Meteogalicia ha pronosticado para este fin de semana y que podría derivar en una llegada masiva de los plásticos a más playas.

El objetivo, a su juicio, debería ser evitar este escenario por lo que incide en que el Gobierno debe buscar “sacos” en el mar cuanto antes.

“Eso es lo que tenía que estar haciendo desde el 8 de diciembre porque fue cuando el Gobierno de Portugal se lo comunicó” y al no haberse puesto a trabajar de inmediato, ha enfatizado Rueda, “hemos perdido todo este mes para localizar los contenedores en el mar antes de que lleguen a la playa”.

Alfonso Rueda ha admitido que la búsqueda en el mar es “difícil pero no imposible” por lo que ha pedido que no haya más excusas por parte del ministerio competente en la materia porque “estar de brazos cruzados hasta que lleguen (los pellets) a la playa no es ninguna solución”.

“No se puede renunciar por sistema” y perder el tiempo agotando “la burocracia en un momento en el que lo que había era que estar limpiando”, ha enjuiciado el jefe del Ejecutivo gallego.

Finalmente, ha pedido trabajar “conjuntamente” para que “se lave el buen nombre de Galicia que se ha ensuciado mucho estos días” y, “sobre todo el de un sector como la pesca”. EFE

