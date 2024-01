Rueda remarca que la Xunta ha pedido los medios al Gobierno por los pélets y espera ahora "una búsqueda seria en el mar"

01/01/1980 Pellets de plástico en la playa de Sabón, a 9 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). Voluntarios se han organizado hoy para limpiar algunas playas de las provincias de A Coruña y Pontevedra a las que ha llegado el vertido de los pellets de plástico. Mientras el Principado de Asturias ha activado el nivel dos de emergencia por el vertido de pellets de plástico, la Xunta de Galicia, mantiene el plan anticontaminación Camgal en el nivel uno. Hasta la fecha, y a falta de un informe oficial, la conocida ya como la "marea blanca", se prevé que proceda de los seis contenedores que cayeron al mar en aguas portuguesas. Al menos uno de los seis contenedores, cuyo peso ronda las 20 toneladas, contendría entre 800 y 1.000 sacos de 25 kilos de pellets. POLITICA Gustavo de la Paz - Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remarcado que el Gobierno gallego ha comunicado al Ejecutivo central qué medios considera que debe movilizar por los pélets que han llegado a la costa gallega y, tras afearle "haber perdido todo un mes" tras tener la comunicación de Portugal de la caída de los contenedores, ha esgrimido que ahora espera "una búsqueda seria en el mar". En declaraciones a los medios, Rueda ha vuelto a insistir en que se activó el nivel dos de alerta anticontaminación "menos de 48 después" de que le llamase la ministra Teresa Ribera "un mes después" de que el Gobierno central tuviese la comunicación lusa por la pérdida de los contenedores. Dado este paso, y antes de que las corrientes vuelvan a impulsar pélets hacia las playas, previsiblemente el próximo fin de semana, el presidente gallego se ha reafirmado en que "es el momento de buscarlos en el mar". "Lo que queremos es que encuentre los sacos", ha advertido, antes de justificar los últimos pasos de la Xunta en aras de que el Gobierno cumpla con su parte. "Nos hemos dirigido al Gobierno simplemente para decirle cuáles son sus medios de búsqueda en el mar y para decirle simplemente que los active. Los conoce de sobra, pero parece ser que está excusa tras excusa", se ha quejado. "Así que nos hemos dirigido a ellos y les hemos dicho cuáles son los medios que creemos que tienen que movilizar. Es bastante surrealista, pero estamos en este surrealismo del Gobierno central", ha censurado, en la misma línea, antes de insistir en que, igual que la Xunta tiene efectivos "limpiando las playas" y "no se le caen los anillos" al pedir los medios, el Ejecutivo estatal debería ponerse "a buscar en el mar". "En País Vasco ya han dicho que van a salir al mar a intentar hacerlo. Yo le pido al Gobierno, que es el que tiene las competencias aquí, que lo haga exactamente igual", ha añadido, convencido de que también se debería bajar a la ubicación en la que desaparecieron los contenedores para comprobar "si aún se puede minimizar el daño" --actuando sobre el contenedor que se abrió, si es posible--. NO SEGUIR "INSTALADOS EN EL BUROCRATISMO" Rueda ha apelado a que el Gobierno no siga "instalado en el burocratismo" y en la búsqueda "de una excusa para hacer cada cosa", y que "se ponga a trabajar" porque "estos días son preciosos". "Espero que a partir de ahora se haga una búsqueda seria en el mar. Ya sé que es difícil, pero desde luego no es imposible. Y decir que hay que estar de brazos cruzados hasta que lleguen a la playa no es una solución", ha afeado. A su modo de ver, no se trata de "confrontación política" entre administraciones, sino de que cada una de ellas trabaje con "eficiencia" y que, igual que la Xunta ha activado un operativo para limpiar la costa en los arenales a los que han llegado los microplásticos, el Ejecutivo estatal no puede "renunciar a buscarlos" en el mar. "Esto es una responsabilidad compartida", ha aseverado. Finalmente, ha esgrimido que lo que "más" le preocupa es que las playas de Galicia "estén limpias" y que también "se lave" el "buen nombre de Galicia, que se ha ensuciado muchísimo en estos últimos días, especialmente en un sector como la pesca". "Es un daño, yo quiero pensar que no irreparable, pero es un daño muy grande", ha zanjado.