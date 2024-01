PP y Vox obligan a repetir por llamamiento las votaciones de decretos y déficit que acabaron con empate en el Congreso

10/01/2024 La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, durante un pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso, en su primera reunión del año, debate y vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024. El Gobierno de coalición cuenta con apoyos suficientes para superar este trámite, pero el PP puede tumbarlos cuando haya que debatirlos en el Senado. El pleno se celebra en el Senado porque el hemiciclo del Congreso de los Diputados está en obras. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado que las votaciones para deshacer el desempate que se habían producido este miércoles en el Pleno de los decretos no se harán finalmente por vía telemática, sino por llamamiento, con los diputados anunciando su voto uno por uno a viva voz, tal y como reclamaron el PP y Vox. Al finalizar la única votación por llamamiento que estaba programada, correspondiente a la enmienda de totalidad con texto alternativo del PP a la Ley de Amnistía, tanto el portavoz 'popular', Miguel Tellado, como el secretario general del grupo de Vox, José María Figaredo, han pedido la palabra para solicitar que las votaciones que había que repetir se hicieran por llamamiento. Armengol ha suspendido la sesión unos minutos y después ha anunciado que así se haría, a partir de las 19.30 horas. También ha indicado que se estaba habilitando el sistema para que las personas que habían solicitado el voto telemático --por cumplir los requisitos que permiten ausentarse en hemiciclo-- pudieran participar en las votaciones que tiene que repetirse con el fin de garantizar así que puedan emitir su voto aunque no sea de viva voz. Las votaciones que se tienen que repetir son las correspondientes al decreto de las medidas anticrisis, al acuerdo del Gobierno sobre los objetivos de estabilidad presupuestarias y al plan de reequilibrio. En los tres casos se ha producido un empate de síes y noes --171-- porque el diputado de En Comú y secretario de la Mesa, Gerardo Pisarello, no ratificó su voto telemático, algo que sí había hecho en las dos votaciones anteriores.