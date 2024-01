Podemos Euskadi acusa a Sumar de desleal con la candidatura de Alba García, pero las reuniones continuarán

Podemos Euskadi acusa a Sumar Mugimendua de actuar de forma "desleal" al proponer la candidatura a lehendakari de Alba García, hasta ayer miembro de la formación morada, dentro de las negociaciones que mantienen ambos partidos, junto con Ezker Anitza-IU y Equo, para conformar una coalición de cara a las elecciones autonómicas vascas. Según han informado a Europa Press fuentes de estos partidos, pese a la creciente tensión entre Podemos y Sumar, este próximo viernes se celebrará una nueva reunión a cuatro para intentar salvar una posible alianza electoral en una situación de mayor dificultad que nunca en la negociación. El encuentro se celebrará ya con cuatro propuestas de candidaturas sobre la mesa, las opciones que han salido de los procesos internos de cada una de las formaciones. La propuesta de Alba García por Sumar se conoció ayer, mientras Ezker Anitza-IU ha revelado hoy que su candidato es Jon Hernández. La aspirante de Podemos, Miren Gorrotxategi --actual portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco-- ya anunció hace tiempo que se postularía como candidata a lehendakari, aunque el proceso de primarias comenzó el pasado lunes. La candidatura de Equo, por su parte, se sabrá este jueves. En todo caso, los partidos llamados a formar la coalición son conscientes de que liderará las listas la aspirante de Podemos o de Sumar, y en esa rivalidad radica, sobre todo, la dificultad para materializar la entente. Tras mostrar Podemos ayer su "sorpresa" por que Sumar haya elegido como candidata a una de sus inscritas, Alba García, que además ha concurrido en listas electorales de Podemos en anteriores citas con las urnas, hoy ha ido más allá y ha acusado a la formación de Yolanda Díaz de hacer una "propuesta desleal". Fuentes del partido morado han señalado que, "para presentar a una candidata de Podemos a lehendakari, no hacía falta crear un partido", en alusión a la constitución de Sumar Mugimendua en Euskadi. A su juicio, "carece de sentido" recurrir a "una técnica de Podemos que lleva tres años trabajando" dentro de la organización morada para encabezar la lista al Parlamento vasco. No obstante, su voluntad es seguir con las conversaciones entre diferentes partidos, aunque denuncia que Sumar solo ha planteado "un nombre para candidata a lehendakari y no ha presentado ningún proyecto político". UNA APUESTA POR EL ESPACIO POLÍTICO Por su parte, el portavoz de Sumar Mugimendua, Andeka Larrea, ha asegurado que su opción por la activista antirracista y psicóloga, es una apuesta por el espacio político que ocupan estos partidos, "no contra nadie". Es más, a su juicio, este planteamiento "abre una vía para seguir negociando con el resto de partidos" y acordar una candidatura. Con Gorrotxategi y García como candidatas ya sobre la mesa, Larrea considera que ahora "toca negociar y encontrar" a la aspirante "más conveniente para este nuevo ciclo político". Ezker Anitza-IU también ha anunciado que Jon Hernández es su candidato y, tras llamar a la "responsabilidad", consciente del difícil momento de la negociación, ha propuesto una "candidatura unitaria coral". De esta manera, plantea que cada uno de estos candidatos encabece una lista de los tres territorios históricos y puedan ser todos ellos parlamentarios la próxima legislatura. El secretario de organización de este partido, Iñigo Martínez, no obvia que tendrá que haber un aspirante a la Lehendakaritza, pero cree que hay posibilidad de consensuarlo. "Esperamos decidirlo pronto y por consenso porque no hay ninguna razón política de fondo que justificase un movimiento diferente por ninguna de las formaciones políticas", ha subrayado. Por último, Equo Berdeak, la cuarta en la negociación, dará a conocer mañana su candidatura, mientras confía en que haya una papeleta única en las próximas elecciones autonómicas. Alianza Verde, que no está participando en las reuniones del proceso negociador, ha propuesto a Podemos formalizar una coalición electoral para presentarse conjuntamente a las próximas elecciones autonómicas en Euskadi, con la marca 'Elkarrekin Podemos-AV', aunque abierta también a la incorporación de otros partidos.