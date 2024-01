PNV pide un cambio de actitud "inmediato" al Gobierno de Sánchez tras derogarse el decreto de Trabajo

El PNV ha lamentado que se haya derogado este miércoles el Decreto-ley del Ministerio de Trabajo sobre subsidio de desempleo y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "un cambio de actitud inmediato" a la hora de negociar sus iniciativas parlamentarias. Precisamente, este decreto, que ha sido tumbado gracias a los votos de Podemos, que se ha sumado a los del PP, Vox y UPN, provoca que decaiga la prevalencia de convenios autonómicos sobre convenios estatales y sectoriales "siempre que resulten más favorables para los trabajadores", que el PNV pactó el Ejecutivo. No obstante, los jeltzales han asegurado que esta medida formará parte de la legislación "a la mayor brevedad posible". Tras concluir el pleno extraordinario, el PNV ha hecho público un comunicado en el que lamenta que haya decaído el real decreto de Trabajo, "precisamente en la primera gran votación" del nuevo Gobierno. Por ello, le ha exigido que "cambie de actitud de forma inmediata" a la hora de negociar con los grupos parlamentarios que lo apoyan y que ofrezca "un debate sereno" con "el tiempo necesario" para alcanzar acuerdos. En esta línea se expresó el pasado lunes el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, que anunció que apoyarían hoy los tres decretos "por responsabilidad", más que por convencimiento. Además, reclamó al Ejecutivo que no abusara de los reales decretos, como hizo en plena pandemia de la covid-19. Tal como subrayó el líder jeltzale, los tres textos contenían "muchísimos artículos" y mezclaban "muchísimas cosas que no tienen nada que ver unas con las otras", por lo que pidió al Gobierno "volver a la senda de la normalidad" y que tramitara sus iniciativas a través de proyectos de Ley "con paquetes coherentes" y no "batiburrillos", para que los grupos pudieran enmendarlos, también con el objetivo de evitar problemas con sus aliados. PREVALENCIA Asimismo, el PNV se ha mostrado convencido este miércoles de que, pese a la derogación del Decreto-ley en materia de Trabajo, que incluye en su articulado el acuerdo de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, esta medida "formará parte de la legislación en cualquier caso". Así lo ha asegurado durante su intervención en el hemiciclo la diputada Idoia Sagastizabal. La formación jeltzale también ha recordado que uno de los decretos aprobados es el que contiene la prórroga de medidas anticrisis impulsadas por las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para remarcar que contiene acuerdos que alcanzó con el Gobierno para la prórroga del contrato relevo, la concertación de los impuestos a banca y energéticas, e incentivos por inversiones estratégicas en transición ecológica. Sagastizabal ha afirmado que su grupo ha dado un "sí crítico" a este Decreto, ya que en el actual contexto económico resulta necesario "aportar certezas y seguridad". Además, ha explicado que las deducciones para las energéticas se destinarán a impulsar inversiones innovadoras y generar puestos de trabajo y actividad económica. En respuesta a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que afirma que las deducciones por inversiones estratégicas en materia de transición ecológica son "un regalo fiscal", le ha preguntado si no lo son "las rebajas de IVA que favorecen por igual a familias con rentas más altas y a familias con rentas bajas y de las que usted se va a beneficiar".