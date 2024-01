Pingüinos calienta motores para una edición que prevé superar los 43.000 participantes

Valladolid, 10 ene (EFE).- "Pingüinos" ya calienta motores para una edición, la 42ª, en la que se prevé volver a superar los 43.000 participantes, puesto que se han superado los 11.000 inscritos en los días previos a la cita motera invernal más numerosa de Europa.

A partir de este jueves, y hasta el domingo 14 de enero, las instalaciones de la Antigua Hípica Militar, que ya se conoce como "El nido de Pingüinos", acogerán una reunión en la que este año, como principal novedad, se incluye un nuevo escenario para conciertos y charlas, que se ha denominado "Alimentos de Valladolid".

La concentración volverá a contar con el frío, las heladas y la niebla como protagonistas de excepción, con algunas "lloviznas ocasionales" el sábado o domingo, y temperaturas que oscilarán entre los -3º de mínima y los 9 de máxima, algo habitual en estas fechas en Valladolid.

Para velar por la seguridad de los que visiten "Pingüinos" habrá más de 330 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Dirección General de Tráfico, además de 500 agentes de la Policía Municipal, para controlar las actividades que se lleven a cabo en la ciudad.

Además, para facilitar los desplazamientos hasta "el nido" de la reunión motera, el Ayuntamiento de Valladolid pondrá a disposición de los usuarios un servicio de autobús gratuito desde la Plaza del Poniente, al que se añaden las líneas 18 y 19, que conectan el centro de la ciudad con el recinto pingüinero.

Asimismo, también se reforzará el servicio de limpieza, para llegar a todas las zonas de acampada, y a las destinadas a acciones de hostelería y escenarios para el desarrollo de los espectáculos previstos, como el desfile de banderas, el de antorchas, y la exhibición de Freestyle.

El programa de "Pingüinos" comenzará este jueves con la visita al colegio de Educación Especial de Covaresa y, ya por la tarde, con la excursión a Esguevillas de Esgueva, donde podrán visitar el Museo de la Moto Clásica de esta localidad, para terminar la jornada con el concierto de "Who is in da House".

El viernes comenzará con el tradicional caldo y café pingüinero, al que sucederán las actuaciones de "Stereograce" y "SKTI"; la excursión turística a Mojados; la exhibición de Freestyle MX de Maikel Melero, Pedro Moreno y Greg Rowbottom, a lo que se añadirán dos charlas, concursos y más música.

El sábado es el día más importante de la concentración, ya que se llevan a cabo los desfiles de banderas y de antorchas por las calles de Valladolid, en los que se citan miles de motos; las charlas de Chicho Lorenzo y de Víctor López; más exhibiciones, y los conciertos de "Rock con Ñ" o "Efecto Pasillo".

El domingo por la mañana se entregarán los "Pingüinos de Oro" y los premios a los participantes más lejanos, más veteranos, más jóvenes, o más numerosos, justo después de que la organización haga un balance de la edición, con todo lo acontecido durante la celebración de la reunión motera. EFE

