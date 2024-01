Paula Leitón: "Desde la boya te sientes poderosa"

Francisco Ávila

Eindhoven (Países Bajos), 10 ene (EFE).- La internacional española Paula Leitón (Terrassa, 2002) que lleva ocho años en el equipo nacional y es una de las tres boyas del equipo junto con Maica García y Paula Camus, admite en unas declaraciones a EFE que en su posición se siente "fuerte, poderosa" porque tiene una visión amplia del juego.

Leitón debutó con el equipo con 15 años y desde entonces ha conseguido una medalla de plata olímpica, tres platas Mundiales, dos oros Europeos y un bronce.

Pregunta - Tienes 23 años y parece que lleves toda la vida en la selección

Respuesta - Llegué en el equipo en 2015, para el Mundial de Kazán. Desde ese momento estoy en el equipo, estoy viviendo una etapa muy bonita, una etapa dorada.

P - ¿Con qué momento te quedas de estos ocho años?

R - No sabría con qué quedarme, me quedaría con un trocito de cada campeonato, pero si que es verdad que la medalla más especial es la de los Juegos, al final ha sido mi sueño, es mi sueño conseguir una medalla de oro. En Tokio nos quedamos a un pasito y conseguimos una de plata, pero para mí es muy especial. Es una medalla, algo que no mucha gente puede decir que tiene y la tengo muy bien guardada y es muy especial para mí.

P -¿Es ese el mejor momento?

R - En la final de los Juegos de Tokio, cuando miraba a mis compañeras y veía en sus caras que queríamos ese oro... Fue muy duro, miraba sus caras y pensábamos: vamos a dar otro paso, otro más... Al final no nos lo pudimos llevar, se lo llevó Estados Unidos, pero me quedo con lo vivido en el agua, con el equipo, con las caras de mis compañeras

P - ¿Y el peor momento?

R - Aquel partido. Igual que estás en una nube, jugando una final olímpica, tienes ese sabor agridulce por haber perdido. Recuerdo estar esperando por las medallas y estaba desconsolada, no podía parar de llorar. Mis compañeras me decían: no llores, vamos a subir a un podio olímpico y no saber por qué era. Dolió mucho.

P - ¿Si no hubieras jugado a waterpolo...?

R - Empecé nadando muy pequeña en el CN Terrassa, porque yo soy de allí. Hacía cursillos pero me parecía muy aburrido, seguramente al ser un deporte individual, pero como era una niña muy grande, me iba muy bien el deporte acuático. Recuerdo que Xavi (Pérez) me vio cuando estaba haciendo cursillos y me dijo que probara en el waterpolo y desde ese momento no he parado. Empecé de benjamines, en un equipo femenino, de las cuales aquellas compañeras siguen siendo mis mejores amigas, y sigo teniendo contacto con ellas. También probé jugar al baloncesto, estuve probando, pero me decanté por el waterpolo.

P - ¿Tienes algún ritual antes de los partidos?

R - Bueno, decimos que no tenemos manías, pero no es verdad. Que te suba el bañador la misma persona, que te tires al agua al lado de la misma persona... No sé, no son manías, pero si son rituales. Te sientas en el mismo sitio en el bus....

P - Y después está el atronador silencio del bus en el trayecto del hotel a la piscina... ¿Forma parte de la concentración?

R - Cada una busca su momento antes del partido. Ya sea escuchando su música, otras juegan al 'Candy Crush' en el móvil para quitar los nervios, otras comentan lo que puede pasar en el partido... Es verdad que mantenemos mucho el silencio, la concentración, creo que buscamos nuestro pequeño momento antes de llegar a la piscina.

Yo me hago siempre una pequeña lista de 'Spotify', con cinco o seis canciones, que sé lo que va a durar más o menos el trayecto y no son mis canciones de seguridad, sino aquellas que me recuerdan a una persona, a un momento o a una situación más que concentración, me dan tranquilidad para manejar los nervios que tengo antes de un partido importante.

P - ¿Y aquí qué estás escuchando?

R - Aquí mi lista es de flamenquito, fondo flamenco, Estopa, alguna canción de Andy y Lucas, alguna canción de El Barrio, porque me recuerda a mis padres, tengo también una canción más cañera de tecno para cuando es el último momento antes de bajarme del bus... Un poco de todo.

P - ¿Cómo es la vida de las boyas en el agua (golpes, situaciones difíciles, siempre al límite)?

R - Es una posición complicada. Cualquier waterpolista te diría que no le gustaría estar en la posición de la boya, pero yo desde que empecé llevó jugando en los dos metros o defendiendo a la boya. Al final me siento cómoda, es una posición que me gusta. Te sientes fuerte, poderosa en los dos metros, es tu posición, ves el arco, decides donde vas a recibir, juegas en los palos... Me gusta, me gusta.

P - Y con la tripleta de boyas que tiene España (Maica, tu y Paula Camus), la calidad está garantizada...

R - Tenemos este triplete desde los dos metros muy fuerte, que no todos los equipos pueden tener esto. Además podemos hacer una rotación de tres y es importante, porque damos minutos de mucha calidad, en los que das el cien por cien y sabes que quien te releve, entrará una compañera que estará igual o incluso mejor que tú y así durante todo el partido. Es complicado de pararnos y eso da mucho nivel al juego.

P - Mañana jugaréis las sextas semifinales consecutivas en un Europeo... ¿Es este eL mejor momento del waterpolo español femenino de siempre, además con tres equipos posiblemente en la final four...?

R - Creo que se trabaja muy bien en la liga española. Solo hace falta ver todas las jugadoras extranjeras que juegan allí y ese nivel se refleja a la hora de jugar en la selección. Cuando llegamos aquí somos quince tías que jugamos muchos partidos de calidad durante todo el año, con grandes títulos a los que aspirar.

Mañana es la sexta semifinal consecutiva. Sabemos que Grecia es un rival muy fuerte. Ellas no tienen la plaza olímpica. No vamos con tranquilidad, pero no nos jugamos esa plaza que solo puedes conseguir si llegas a la final. Así que vamos a hacer nuestro trabajo, seguir creciendo como equipo en este 2024, seguir trabajando para lo que viene: la semifinal de mañana, el Mundial de Doha y los Juegos. EFE

