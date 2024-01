Ortega Smith no se plantea disputar el liderazgo de Vox a Abascal en la Asamblea Extraordinaria de enero

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y uno de los vicepresidentes del partido, Javier Ortega Smith, no tiene pensado competir contra Santiago Abascal para liderar la formación en la Asamblea General Extraordinaria prevista para el 27 de enero, según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno. A finales de diciembre, 'Libertad Digital' publicó que Ortega Smith se encontraba recabando apoyos para disputar a Abascal el liderazgo de Vox en la Asamblea, y el dirigente de Vox rehusó confirmarlo, si bien tampoco hizo un desmentido tajante. La asamblea estaba prevista para marzo, pero el líder de la formación anunció este semana el adelanto de la cita para el 27 de enero y confirmó que optará a la reelección. La anticipación del congreso interno hace prácticamente imposible que cualquier afiliado pueda competir para encabezar Vox, puesto que los eventuales postulantes han de conseguir el 10% de avales de los afiliados, cifra que actualmente ronda unos 60.000. En la última Asamblea, Abascal no tuvo contrincantes, puesto que el otro candidato no logró los avales requeridos, y fue reelegido sin oposición. En este contexto, Ortega Smith no se plantea dar el paso de lanzar una candidatura alternativa a Abascal. El concejal y diputado en el Congreso fue uno de los pocos dirigentes de Vox que deslizó críticas contra la actual Ejecutiva del partido tras la salida del que fuera portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y en una entrevista concedida a Europa Press avisó de que Vox no podía convertirse "en una agencia de colocación".