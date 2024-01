Nogueras mantiene el 'no' de Junts a los decretos pero ve "tiempo para rectificar"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha afirmado que su partido mantiene el 'no' a los decretos que se someterán a votación este miércoles en el Congreso de los Diputados, si bien ve "tiempo para rectificar". En una entrevista de este miércoles en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que si este jueves por la mañana el Consejo de Ministros aprueba un real decreto "con las mesuras sociales sin trampas", tendrá los votos de Junts per Catalunya. "Si presentan un real decreto que respeta las competencias de Cataluña, votaremos a favor. Y si nos dan los recursos, no los que queremos nosotros, los que atañen a Cataluña, votaremos a favor", ha señalado Nogueras. Al preguntársele por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha señalado que espera "que las cosas se hagan muy diferentes de como se han hecho con estos tres reales decretos". "Vamos acuerdo a acuerdo. Si el Gobierno se sienta a negociar con nosotros los presupuestos y lo hacemos con margen, yo estoy convencida de que podemos llegar a un acuerdo", ha concluido.