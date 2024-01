Moreno critica el "espectáculo bochornoso" del pleno del Congreso y advierte que Sánchez crea una "España asimétrica"

10/01/2024 El presidente del PP-A, Juanma Moreno, en la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Andalucía. El presidente del PP de Andalucía y del Gobierno de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado que el gobierno de Sánchez "nos lleva a una situación límite" para mantenerse en la presidencia del Gobierno "que está generando desigualdades entre españoles, algo que desde Andalucía no vamos a permitir". "Nadie piense en Moncloa ni en ningún sitio que los andaluces vamos a estar callados cuando nos quieran asignar un papel de españoles de segunda en una España asimétrica, que es la que están creando por puro interés de y de un sillón", ha añadido. POLITICA PP-A

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que el Gobierno de Sánchez "lleva a una situación límite" para mantenerse en la presidencia del Gobierno "que está generando desigualdades entre españoles, algo que desde Andalucía no vamos a permitir". "Nadie piense en Moncloa ni en ningún sitio que los andaluces vamos a estar callados cuando nos quieran asignar un papel de españoles de segunda en una España asimétrica, que es la que están creando por puro interés de y de un sillón", ha añadido. Durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Andalucía celebrada en Huelva, Moreno ha apuntado que "no se puede crear divisiones entre territorios como pretende Sánchez y sus socios", y que desde Andalucía los populares van a defender la igualdad entre españoles "con toda nuestra energía". El presidente andaluz ha defendido que en el PP tienen "dignidad" y ha añadido en referencia a Pedro Sánchez que "si usted no la tiene, es un problema que tiene usted y su partido". "Las humillaciones y cesiones a las que se somete el Gobierno frente a los independentistas, vemos un PSOE en Andalucía inexistente", en el que "no existe ni una sola voz crítica" y que "ha perdido el discurso de coherencia con Andalucía y con España que tenía antes", ha criticado. "Nos vendieron un pacto de progreso, una legislatura de estabilidad y hoy, en la primera votación importante hemos vivido un espectáculo bochornoso donde hemos visto el chantaje constante que vive el presidente del Gobierno y por tanto todos los españoles", ha aseverado. NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN Moreno también se ha referido a la necesidad de un nuevo modelo de financiación, ya que la comunidad "deja de ingresar del Estado desde hace más de una década 1.000 millones al año". "Tenemos menos de lo que nos corresponde por habitante y no podemos competir con el resto de comunidades autónomas teniendo menos recursos en la prestación de servicios públicos2, ha apostillado. Entre las reclamaciones al Estado, se ha referido al Cercanías y ha reivindicado que haya Cercanías "en todas las provincias de Andalucía, igual que las tiene Cataluña. ¿Por qué en Cataluña sí y en Andalucía no?", ha indicado. También se ha referido a Andalucía como la primera potencia de creación de energía limpia en España y Europa, pero que para evacuarla es necesario que Red Eléctrica realice las infraestructuras necesarias. "Pese a que la comunidad genera el 20% de la potencia renovable, sólo recibe el 2% de la inversión en infraestructuras de transporte eléctrico, ha precisado. Moreno ha incidido en que los ciudadanos confían en la gestión del PP porque la vía andaluza que "defendemos es una manera de hacer política diferente, fiel a nuestro estilo, a nuestra manera de ser andaluces" y que esa es "exactamente" la forma de actuar del Gobierno andaluz: "comprometido y exigente cuando lo tiene que ser y determinante cuando le corresponde". Ha subrayado que esa vía andaluza "es la que ha permitido llegar a acuerdos, incluso con el Gobierno central, pero siempre por el interés general". En este sentido, el presidente del Partido Popular andaluz ha concluido que el PP "es el partido que más se parece a los andaluces, porque es el partido que sabe interpretar qué quiere esta tierra".