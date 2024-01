Moncloa se muestra satisfecha con sacar sus decretos y carga la derrota a Yolanda Díaz

10/01/2024 La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso, en su primera reunión del año, debate y vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024. El Gobierno de coalición cuenta con apoyos POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El ala socialista del Gobierno está satisfecho de haber logrado convalidar los dos reales decretos leyes sobre Justicia y de medidas anticrisis y considera que la derrota de la jornada se la ha llevado la vicepresidenta primera y líder de Sumar, Yolanda Díaz, al no poder aprobar el decreto de empleo que había presentado ella, según fuentes de Moncloa. Además fuentes gubernamentales y de Junts señalan que alcanzaron el acuerdo que permitió validar las medidas, "in extremis", poco antes de que terminase el plazo para la votación telemática. En el Gobierno aseguran además que no sabían cómo iba a actuar Junts para facilitar la convalidación de los decretos, si iba a votar a favor, se iba a abstener o pretendía no votar, como finalmente ocurrió. Una versión que confirman en el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, al señalar que en ningún momento trasladaron a los socialistas cómo iban a actuar. Moncloa carga la derrota sobre Díaz, al ser la encargada de defender el único decreto que ha decaído, el que recogía el aumento de la prestación por desempleo que han tumbado los cinco diputados de Podemos, disconformes con una parte de la norma. Al voto en contra de PP, Vox y UPN se han sumado los cinco diputados morados, que aprecian un recorte en la base de cotización de las personas de más de 52 años. En total, han sido 176 votos en contra por los 167 a favor de PSOE, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC.