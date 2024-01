Junts no vota y salva el decreto de Justicia, Podemos tumba el de empleo y hay empate en el de anticrisis

10/01/2024 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mientras interviene la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

Los diputados de Junts no han votado este miércoles en el Pleno del Congreso los tres primeros decretos leyes del Gobierno de coalición, pese a que había anunciado el voto en contra, lo que ha permitido que saliera adelante el relativo a las medidas sobre Justicia y Función Pública que el propio partido de Carles Puigdemont rechazaba al considerar que dificultaba la aplicación de la futura Ley de Amnistía. El que no se ha salvado es el decreto ley que recogía la reforma del subsidio de desempleo y que había sido presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya que los cinco diputados de Podemos han inclinado la balanza hacia el 'no' y ha quedado derogado. El tercer decreto ley que se sometía a votación este miércoles era el de las medidas anticrisis, y ahí se ha producido un empate por lo que habrá que repetir la votación. Lo mismo ha ocurrido con los objetivos de déficit para 2024. UNA VICTORIA, UNA DERROTA Y DOS EMPATES El Gobierno de coalición presentaba ante el Pleno del Congreso sus tres primeros decretos leyes y los objetivos de estabilidad que abren el camino a presentar los Presupuestos Generales de 2024. Todos los puntos han contado con el voto en contra del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que suman 171 votos, pero lo que se ha roto es la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez. Tras llevar avisando desde finales de diciembre, Junts anunció públicamente su voto en contra de los tres decretos, lo que anticipaba una amplia derrota del Gobierno, pero en el último momento no participó en su votación. Según dijeron después, tuvieron problemas para votar telemáticamente, pero habían decidido optar por la abstención tras llegar a un acuerdo con el PSOE. Así las cosas, el decreto 'ómnibus' de Justicia y Función Pública, donde Junts vio medidas que dificultarán la aplicación de al Ley de Amnistía, logró salir adelante con 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC, frente a 171 en contra de PP, Vox y UPN. Por contra, el decreto ley que contenía la reforma del subsidio de desempleo defendido por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido derogado por el Congreso pues al voto en contra de PP, Vox y UPN se han sumado los cinco diputados de Podemos, que aprecian un recorte en la base de cotización de las personas de más de 52 años. En total, han sido 176 votos en contra por los 167 a favor de PSOE, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC. EL ERROR DE PISARELLO OBLIGA A REPETIR LA VOTACIÓN Por su parte, el decreto ley anticrisis que recoge las ayudas al transporte y la rebaja de IVA de los alimentos, la luz y el gas ha quedado pendiente de una segunda petición porque ha habido un empate por un error en el bloque del Gobierno. Según fuentes parlamentarias, el diputado de En Comú Gerardo Pisarello tuvo problemas para confirmar su voto telemático y no quedó registrado. En consecuencia, hubo un empate entre los 171 diputados de la oposición y los 171 de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC. Lo mismo ocurrió con los objetivos de estabilidad, porque lo que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunció la repetición de la votación. SÁNCHEZ YA PERDIÓ DOS DECRETOS EN 2019 Y 2020 No es la primera que vez que el Congreso da al traste con decretos del Gobierno de Pedro Sánchez. Ya sucedió en enero de 2019, cuando el PSOE gobernaba en solitario y vio caer un decreto ley sobre la regulación del alquiler. Fue rechazado por PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra (ERC), UPN, Bildu y Foro Asturias. Y la situación se repitió en plena pandemia, en septiembre de 2020, cuando se derogó el decreto ley por el que se cedían al Estado los remanentes municipales, como se había pactado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Aquel texto sólo recibió el respaldo de PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.