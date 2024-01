Feijóo denuncia "humillación" de Sánchez y pide saber si Cataluña controlará fronteras y podrá rechazar inmigrantes

10/01/2024 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a un pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso, en su primera reunión del año, debate y vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024. El Gobierno de coalición cuenta con apoyos suficientes para superar este trámite, pero el PP puede tumbarlos cuando haya que debatirlos en el Senado. El pleno se celebra en el Senado porque el hemiciclo del Congreso de los Diputados está en obras. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles la "deshonra" y la "humillación" a la que Pedro Sánchez se somete con el "mercadeo" ante sus socios para seguir en el poder y ha recalcado que si tres decretos "han supuesto un jaque al Gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura". Dicho esto, ha pedido saber si la Generalitat va a tener el control de fronteras como si fuera un Estado y la prerrogativa de decir 'no' a la llegada de inmigrantes del resto de España. En concreto, Junts ha acordado con el Gobierno abstenerse en los decretos a cambio de derogar el artículo que, según ese partido, ponía en peligro la amnistía. Además, el partido de Carles Puigdemont ha señalado que el PSOE también ha aceptado modificar la ley para facilitar el retorno de empresas a Cataluña, el traspaso de la política migratoria y la publicación de las balanzas fiscales. En una comparecencia ante los medios en el Senado, en la que no ha admitido preguntas, Feijóo ha dicho sentirse "atónito" ante la jornada vivida en el Pleno de la Cámara Baja y ha subrayado que España "no se merece este esperpento de desgobierno", esta "deshonra" y esta "humillación". NO SE HABRÍA DEDICADO A LA POLÍTICA SI HUBIERA SABIDO ESTO Feijóo, que ha sido presidente de la Xunta durante 14 años, ha señalado que lleva "mucho tiempo en política". "Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política", ha confesado. El jefe de la oposición ha afirmado que el Gobierno "ha hecho el ridículo mercadeando con los derechos de todos los españoles" sin que sepan qué es lo que hoy se ha "entregado". Según ha indicado, el Ejecutivo está dirigido por un "presidente sin cartera" porque la acción del Gobierno se "marca" desde Ginebra o Bruselas por Junts, que "decidirá cuánto durará esta legislatura". "Es la primera vez en la historia democrática española que el Gobierno ha trasladado la soberanía nacional fuera de las Cortes Generales. Es la primera vez que la dirección del Ejecutivo no depende de nadie que se siente en el Consejo de Ministros y que la prerrogativa de que finalice ua legislatura no es del presidente del Gobierno", ha indicado. PIDE SABER SI HAY "MÁS PACTOS ENCAPUCHADOS" Tras resaltar que este pacto con Junts evidencia que el Gobierno de Sánchez ha "perdido todo el respeto a los ciudadanos", el presidente del PP ha pedido saber qué se ha negociado. Es más ha dicho que no saben "qué precio con exactitud está pagando" y si "hay más pactos encapuchados". Feijóo ha dicho que la posición de Junts en las votaciones "parece" que se debe a que ha conseguido el traspaso de inmigración, algo que, según ha dicho, "conlleva el control de fronteras", por lo que se ha preguntado si Cataluña "es un Estado con fronteras distintas a España". Además, ha destacado que la inmigración también conlleva el control de inmigrantes que proceden de unas CCAA hacia otras, por lo que se ha preguntado si la Generalitat "va a tener la prerrogativa de decir 'no' a inmigrantes que provienen del resto de España". Feijóo ha señalado que el decreto (sobre Justicia conocido como 'Omnibus') se deroga en el mismo momento de aprobarlo "para facilitar aún más la amnistía de los encausados por el Supremo", al tiempo que ha criticado que Sánchez vuelva a ver a España como un "reino de taifas" al ceder en las balanzas fiscales ante Junts. "Otra vez las balanzas fiscales como si estuviésemos en un reino de taifas", ha declarado. Tras asegurar que el Gobierno no gobierna, sino que "mercadea" y no planifica sino que "solo gestiona el caos", se ha preguntado cuánto será capaz de "humillarse" Pedro Sánchez y cuánta "extorsión" será capaz de soportar para mantenerse en La Moncloa. "Cualquier Gobierno europeo y cualquier Gobierno sensato habría aprendido hoy una lección: la de que no se puede gobernar de espaldas a la mayoría del país, la de que no se puede gobernar si la única preocupación es sacar adelante la votación del día, y la de que no se puede pedir el apoyo de nadie desde el desprecio, la soberanía y el insulto", ha indicado. Feijóo ha pronosticado que verán "más cesiones contra la mayoría del país, más votaciones que se deciden en el último instante y más insultos a la mayoría de los españoles". "Si tres decretos han supuesto un jaque al Gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura", ha manifestado. Dicho esto, ha prometido a los españoles "seguir demostrando que una política mejor es posible y que el servicio a la mayoría de los españoles es posible", y se ha reafirmado en el compromiso del PP "con la democracia, con el Estado de derecho y con la mayoría social de los españoles". EL PP ESTUDIARÁ SI LLEVA AL TC ALGUNOS PUNTOS DEL ACUERDO CON JUNTS Antes de la votación del decreto anticrisis, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha retado al presidente del Gobierno a explicar qué había pactado con los independentistas, una vez que había acudido al Pleno para votar por llamamiento. A su entender, tanto el PP como los españoles tienen "derecho a saberlo". Fuentes del PP han señalado después que el partido va a estudiar si es recurrible ante el Tribunal Constitucional el acuerdo con Junts sobre inmigración, el punto relativo al reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local, así como la urgencia del real decreto de Justicia.