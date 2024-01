El ministro de Industria dice a Junts que rechaza las "coacciones" a empresas y apuesta por un "modelo en positivo"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha replicado a la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña tras su marcha por el 'procés' apostando por un "modelo en positivo" y rechazando las "coacciones", defendiendo que este es el planteamiento del Gobierno, aunque ve margen para seguir dialogando con la formación catalana. "Nosotros estamos por encontrar un modelo en positivo, nunca desde la coacción. Y esto es lo que vamos a defender y tenemos que dialogar con ellos y trabajar con ellos", ha sostenido Hereu en declaraciones a los periodistas a su llegada al Senado, donde se está celebrando el Pleno del Congreso que aborda diferentes decretos. Así ha reaccionado el ministro catalán de Industria horas antes de que se someta a votación los diferentes decretos del Gobierno, que, por el momento, cuentan con el 'no' de Junts ya que siguen manteniendo la condición de que se sancionen a las empresas que no regresen a Cataluña tras el procés. En este contexto, Hereu ha augurado una jornada "trepidante" en las negociaciones para finalmente sacar adelante los decretos en el Pleno del Congreso, aunque ha hecho una apelación a la "responsabilidad" y espera que se acaben aprobando. Al ser preguntando si los incentivos a las empresas que regresen a Cataluña encajaría en la Ley de Sociedades, el ministro de Industria ha declarado que es un tema sobre el cuál el Gobierno está "iniciando los trabajos": "Por tanto aún no hay una tesis definitiva".