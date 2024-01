El español Sergio García no le ve sentido a pagar la multa para regresar al European Tour

México, 10 ene (EFE).- El golfista español Sergio García, ganador del Masters de Augusta en 2017, aseguró este miércoles que no le ve sentido pagar la multa que le impuso el DP World Tour (antes European Tour) ya que eso no le permitirá jugar el circuito de forma inmediata.

"Miraba la posibilidad de jugar este año el Tour Europeo, de coger la membresía, pero luego de ver a los jugadores que la han mantenido no merece la pena. No quiero pagar las multas para que me tengan un año sin jugar el Tour, es una tontería. Espero que cambie esto para ser parte porque siempre me ha encantado, pero nos tienen que dar posibilidades", explicó en una rueda de prensa.

García, de 44 años, se unió a la LIV, la liga saudí de golf, en junio de 2022, algo que le acarreó críticas y una multa de la DP World Tour, impuesta también a otros 16 golfistas, sin embargo el español es el único que se ha rehusado a pagar la sanción.

Por ello, el oriundo de Castellón no ha podido competir en la Ryder Cup, en la que ha representado a Europa en 10 ocasiones y ha sido el líder histórico de puntos de la selección del continente.

Junto a García, en diciembre pasado su compatriota Jon Rahm también decidió unirse a la LIV al no resistir un acuerdo que se estima en 500 millones de dólares.

"La llegada de Jon es una noticia increíble, estamos encantados de que estén con nosotros porque aporta mucho tener jugadores de esa calidad y hace más complicado ganar", añadió García.

García y Rahm son dos de los nombres más sobresalientes que dejaron el tradicional PGA Tour para unirse a la liga saudí, pero además de ellos los árabes han fichado a otros ganadores del Masters de Augusta como los estadounidenses Dustin Johnson y Phil Mickelson.

"En el mundo del golf hay sitio para que coexistan tanto la LIV como el PGA tour. No hay que hacer comparaciones, son dos productos diferentes y ambos tienen cosas buenas y otras por mejorar", añadió el ex jugador europeo en la Ryder Cup.EFE

rcg/asc