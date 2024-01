Díaz pide dejar intereses partidistas y tener "altura de miras" para apoyar el decreto anticrisis y subsidio de paro

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado "altura de miras" a las formaciones políticas para dejar los intereses partidistas y apoyar el decreto anticrisis y la reforma del subsidio de desempleo. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación de cara al Pleno del Congreso de este miércoles que aborda la convalidación de sendas medidas, en referencia a la posición de Podemos y Junts que por ahora no brindan respaldo a los mencionados decretos. Díaz ha destacado, sobre los contactos con estas formaciones, que siempre "hay margen para negociar" y que llevan haciéndolo varios días y toda la noche de ayer, pero también es clara al recalcar que "cuando alguien quiere que un acuerdo salga adelante es posible". "Hay que demostrar si se está al servicio de la ciudadanía de nuestro país o se está defendiendo intereses partidistas. Siempre les hablo de la desafección ciudadana, lo he vivido ya con la reforma laboral", ha apostillado Díaz. En declaraciones a la prensa, la vicepresidenta y titular de Trabajo ha destacado que en caso de no convalidar estos decretos supondría que decaerían medidas importantes que mejoran la vida de la gente. También ha dicho que comprende que en política pueda haber diferentes y que, por ejemplo, a Sumar no le gusta que se incentive fiscalmente a las grandes energéticas si acometen determinadas inversiones, pero entienden que el global de estos decretos mejora la vida de la gente y eso es política "útil".