Batalla: “Haremos lo imposible por tener una larga estancia en Granada”

Granada, 10 ene (EFE).- El portero argentino del Granada Augusto Batalla dijo este miércoles en su presentación que hará “lo imposible” por tener “una larga estancia” en el club rojiblanco, al que llega cedido por el River Plate de su país hasta el final de la presente campaña.

Batalla, de 27 años, se mostró “muy feliz” de “poder representar a esta institución”, quiso “agradecer al Granada el esfuerzo” hecho para que pueda vivir su primera experiencia en el fútbol europeo y aseguró que en la plantilla de su nuevo equipo están "convencidos" de que van a "lograr el objetivo de la permanencia" en LaLiga EA Sports.

"Sabemos que es muy difícil, pero seguro que con el apoyo de la gente vamos a dar la vuelta a la situación para quedarnos en Primera”, indicó el meta, cuya continuidad en el Granada estará ligada a la permanencia en la máxima categoría.

El portero argentino, quien debutó nada más llegar en el último partido de liga ante el Cádiz, afirmó que ve "bien al equipo" y que "uno se da cuenta de la tónica y la manera de trabajar del grupo".

Sobre su estreno como granadinista, comentó que "fue un día movido, con mucha gente haciendo todo lo posible para poder llegar a tiempo", y añadió: "Me estaba cambiando sin saber si estaba la inscripción o no y cuando llegó, hubo felicidad porque me sentía capacitado para poder estar".

Batalla destacó que el grupo le recibió “tan bien” que le hizo sentirse “muy cómodo” y que ve un vestuario "unido y comprometido” dirigido por un técnico, el uruguayo Alexander Medina, al que agradeció la “confianza” mostrada hacia su persona.

“Creo que en el pasado el Granada hizo partidos con más merecimientos que puntos. Esperemos despegar en los resultados y en la confianza con la victoria ante el Cádiz”, reconoció el meta, sin ocultar que el objetivo en cada partido es “la portería a cero”, empezando por el siguiente choque ante el Betis que calificó de “complejo”.

Respecto al fútbol europeo, detalló que los campos son “superrápidos” y los jugadores “muy técnicos”, y que “estos días” le van a servir para facilitarle "mucho más el entrar bien en el campo los próximos partidos”.

El cancerbero argentino también afirmó que la afición del Granada le sorprendió y que fue “muy satisfactorio ver cómo la gente vibra”, y recalcó que el "rol" de los seguidores rojiblancos "va a ser muy importante en este semestre y seguro que van a seguir así durante todo el resto de la temporada”. EFE

