Alianza Verde propone a Podemos una coalición a las elecciones vascas, abierta a incorporar luego a más partidos

Alianza Verde ha propuesto a Podemos formalizar una coalición electoral para presentarse conjuntamente a las próximas elecciones autonómicas en Euskadi, aunque abierta también a la incorporación de otros partidos. También postula que la candidatura a la Lehendakaritza recaiga en la formación morada y sea la actual portavoz de Elkerrakin Podemos en el parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, al contar con un "amplio conocimiento y aceptación popular". La propuesta formal de la formación ecologista, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido ya remitida a los morados y plantea que la marca electoral sea 'Elkarrekin Podemos-AV', aunque también se abre a otros posibles nombres. Ayer precisamente Sumar propuso a Podemos, IU y Equo en la mesa de negociación que mantienen estas fuerzas que la cabeza de lista sea la activista Alba García Martín. Sin embargo, la oferta de Alianza Verde, que a nivel estatal forma parte de la coalición en torno a Sumar, critica la negociación que está desplegando la formación que lidera Díaz, que considera sumida en la parálisis. Unido a ello, el partido ecologista desgrana que una coalición amplia de izquierda debe apostar por candidatos reconocibles y con "tirón político". Entre los términos de la propuesta de Alianza Verde a Podemos, se fija que los morados lideren las listas en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que Alianza Verde tendrá el primer puesto en la provincia de Álava. El documento de propuesta desgrana que las futuras elecciones vascas suponen un "reto inédito" para Euskadi ante la posibilidad de que la izquierda sume mayoría para gobernar por primera vez en la comunidad. A su vez, proclama que el espacio progresista no puede "quedarse parado" ni "esperar a última hora" para avanzar en una coalición que sea "sólida" y con "garantías" para estos comicios, en claro reproche a la negociación que está acometiendo Sumar en Euskadi. REPROCHA LA ESTRATEGIA NEGOCIADORA DE SUMAR Tras reconocer que la situación no es fácil para su espacio político ante los retrocesos sufridos en las últimas convocatorias electorales, Alianza Verde está convencida de que la "falta de criterio a la hora de elegir a los candidatos" tuvo "mucho que ver". "Nos llama la atención el retraso que están sufriendo las negociaciones para una posible coalición para las próximas elecciones vascas en el llamado 'espacio del cambio'. Entendemos que este retraso puede deberse a la falta de voluntad por parte de Sumar de alcanzar un acuerdo realmente integrador, como ya ha ocurrido en las elecciones generales o las gallegas, en un esquema que viene repitiéndose desde las elecciones en Andalucía", sentencia Alianza Verde. En consecuencia, asegura que es "imprescindible dar un paso al frente" con una propuesta de coalición entre Alianza Verde y Podemos que "mire hacia adelante", dado que las negociaciones en la mesa con Sumar no se alarguen 'sine die'. También alude a que la realidad que se vivió en Galicia evidencia que Sumar agotó los plazos y obligó a Podemos a "tomar una decisión in extremis", pronunciarse sobre un preacuerdo de coalición "a todas luces inaceptable", como decretó la militancia morada en la consulta lanzada sobre esta propuesta. "Por eso creemos necesario adelantarnos y poner en marcha una propuesta que pueda hacer frente a esta convocatoria electoral con solvencia. Para ello creemos que es muy importante que los cabezas de lista sean personas identificables y con tirón político y social en los territorios, ya que en un contexto como el actual pueden tener una importancia decisiva para arrastrar el voto", concluye el documento de Alianza Verde. SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO El actual espacio de Elkerrakin Podemos está compuesto por Podemos Euskadi, Ezker Anitza-Izquierda Unida, Berdeak Equo y Alianza Verde, que en las últimas elecciones de 2020 y obtuvo seis diputados. Pese a la ruptura a nivel estatal y en Galicia entre Sumar y Podemos, en Euskadi las dos formaciones continúan desplegando negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo para ir coaligados con IU y Equo a los comicios autonómicos, aunque esta situación afectó a unas conversaciones de por sí complicadas. En Euskadi, Sumar Mugimendua lo integra un sector que abandonó Podemos en el año 2020 --en el que su máximo exponente es el diputado Lander Martínez--, por las discrepancias con los actuales dirigentes de la formación morada, como su coordinadora, Pilar Garrido, y Miren Gorrotxategi, la portavoz parlamentaria, que ya ha presentado su candidatura a las elecciones vascas. Podemos, que ha tenido el mayor peso en la coalición Elkarrekin, integrada también por Ezker Anitza-IU y Equo, consideraba que Sumar no puede adoptar un papel protagonista en la futura entente, teniendo en cuenta que no ha demostrado todavía en unas elecciones en Euskadi cuál sería su apoyo, mientras que la formación morada cree que está "consolidada", a pesar de la evidente pérdida de votos que ha tenido en los últimos procesos electorales. La coordinadora autonómica del partido morado en Euskadi, Pilar Garrido, ha venido advirtiendo a Sumar Mugimendua de que no aceptarán "trágalas" y lanzaba sus primarias internas en las que están inmersos. También Ezker Anitza-IU se encuentra inmerso en su proceso de primarias y el plazo para presentar candidaturas concluirá esta próxima semana. De esta forma, elegirá a la persona que encabezará su lista, a la que propondrán, desde su formación, como opción electoral dentro de la hipotética coalición de izquierdas, si llega a concretarse. Desde Sumar manifestaron durante diciembre que en Euskadi había "mimbres favorables" para una confluencia amplia entre formaciones de izquierda y evitar la fragmentación, si bien desde la formación que abandera a nivel estatal Yolanda Díaz destacan que su marca ahora es el mayor activo para movilizar el electorado de izquierda, factor que debe ser tenido en cuenta a la hora de articular la coalición.