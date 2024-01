Albiach (comuns) ve un repliegue identitario en Podemos: "Sentí que me echaban"

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado este miércoles que en Podemos ha habido un repliegue identitario --ha dicho textualmente--: "Sentí que me echaban", ha lamentado. En una entrevista en Ràdio 4 y La2 recogida por Europa Press, ha explicado que para ella fue "muy duro" el proceso de ruptura entre Podemos y Sumar. La líder de los comuns ha lamentado que los morados aprobasen el fin de la doble militancia, por lo que rompió su carné del partido: "Soy coordinadora de los comuns, por tanto, a mi me hacen escoger, de alguna manera me echan". "Yo no había militado nunca en ninguna parte, ayudé a construir desde el inicio Podem Barcelona y Podem Cataluña. Cuando doy el paso a comuns no es un paso individual, es un paso colectivo con la dirección de Podemos", ha detallado. De cara a las elecciones catalanas, Albiach ha descartado que los comuns se presenten bajo la marca Sumar Cataluña, y ha defendido que su apuesta por la marca En Comú Podem es "firme". DECRETOS DEL GOBIERNO Ha sostenido que las medidas incluidas en los decretos del Gobierno que se votarán este miércoles en el Congreso se han negociado con las fuerzas políticas, y ha acusado a Junts de poner "unas cuantas excusas". Albiach ha interpretado en 'no' de Junts como "un intento de marcar perfil, una parte de gesticulación", y ha añadido que los de Carles Puigdemont no pueden perder de vista la competición con ERC en el marco independentista. Ha calificado de ocurrencia la propuesta de Junts de sancionar a empresas que se marcharon de Cataluña por el proceso independentista, y ha coincidido con la posición de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja: "Ayer hizo bien cuando dijo que, a estas empresas, ni sanciones ni incentivos, porque eso sería un agravio comparativo para las que nunca se fueron de Cataluña". PRESUPUESTOS CATALANES La líder de los comuns ha criticado las palabras de la portavoz de ERC, Raquel Sans, que ligó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con los de Cataluña: "Si verdaderamente el presidente Aragonès quiere Presupuestos para Cataluña, las amenazas y los chantajes no son el mejor camino". Albiach ha señalado que el Govern debe ser capaz de construir una mayoría suficiente para poder tener unas cuentas ambiciosas, y ha añadido que ahora "la pelota está en el tejado" de la Generalitat para negociar.