Temas del día de EFE España del miércoles 10 de enero de 2024

Madrid - El pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado, debate la convalidación de tres decretos del Gobierno con medidas para amortiguar la crisis sin que todavía haya logrado los apoyos necesarios para sacarlos adelante, por lo que se prevé una negociación in extremis, especialmente con partidos como Junts que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, claves para su aprobación.

Madrid - La mayoría de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez rechazarán las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox a la ley de amnistía, que entre otras medidas, contemplan medidas para ilegalizar partidos políticos que promuevan referendos ilegales.

Madrid - Cuando concluye el plazo para que las comunidades se sumen a las propuestas del Ministerio de Sanidad para amortiguar el incremento de los virus respiratorios, el departamento que dirige Mónica García tiene decidido imponer una de ellas, la del uso de la mascarilla desde este miércoles en los centros sanitarios de toda España.

A Coruña - Tras varios días en los que los 'pellets' de plástico han continuado extendiéndose por la costa gallega y han llegado incluso a playas de Asturias y Cantabria, la Xunta ha decidido elevar el plan territorial de contingencia por contaminación marina accidental al nivel 2, lo cual permitirá que el Gobierno central ponga a su disposición más medios para limpiar los arenales.

Madrid - En los últimos 20 años, Wim Wenders ha producido documentales notables pero a sus películas de ficción les faltaba el brillo de sus títulos más memorables, algo que ha recuperado con 'Perfect Days', una historia que llega este viernes a los cines españoles y con la que el cineasta alemán ha querido mostrar lo que más le gusta de Japón, según ha explicado en una entrevista con EFE.

San Sebastián - Danza, música, arte y filosofía se aúnan en el acto inaugural de celebración del centenario del nacimiento del escultor donostiarra Eduardo Chillida, en una ceremonia que albergará el Teatro Victoria Eugenia de su ciudad natal, San Sebastián. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - El autosabotaje y la falta de confianza llevaron progresivamente a Angy Fernández cada vez más lejos de la música, el campo en el que dio sus primeros pasos hace 16 años y al que ahora regresa a través del Benidorm Fest y un tema en el que narra su catarsis, según cuenta a EFE. Por Javier Herrero.

POLÍTICA

9:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El pleno del Congreso debate y vota las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía (El pleno se inicia a las 09:00 horas. El debate de amnistía es el sexto y último punto del orden del día). Senado. Plaza de la Marina Española. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

9:30h.- Madrid.- EXTERIORES EMBAJADORES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la inauguración de la Conferencia de Embajadores, que reúne a todos los embajadores de España en el Ministerio de Exteriores y en la que participa el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Marques de Salamanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- FUNCIÓN PÚBLICA LA RIOJA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, Se reúne con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, en la sede del Ministerio.

12:30h.- Zaragoza.- PARTIDOS VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, comparece ante los medios tras reunirse con los miembros de su partido en los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Extremadura. Sede de Vox (Calle Bilbao, 12). (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- LIBRO POLÍTICA.- La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría participa en la presentación del libro 'Julio César.El arte de la política' junto a su autor, Francisco Uría. Paseo de Juan XIII, 3

18:20h.- Huelva.- PARTIDOS PP.- El presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno, preside la reunión de la Junta Directiva Autonómica del partido. Cocheras del Puerto de Huelva (Av. Hispanoamérica). (Texto) (Foto)

19:00h.- Pamplona.- NICOLÁS REDONDO.- Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) y presidente de la Fundación para la Libertad, presenta su libro 'No me resigno: populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español'. Hotel Iruña Park. (Texto)

20:00h.- Madrid.- ESPAÑA INVERSIÓN.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa en la XIV edición del Spain Investors Day Palacio de la Bolsa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO AYUDAS.- El Pleno del Congreso debate tres decretos leyes con medidas para afrontar las consecuencias de la crisis de precios, la reforma del subsidio de desempleo y la senda de estabilidad para 2025-2026. Senado.(Texto)(Foto)(Vídeo) (Directo)

09:00h.- Madrid.- FORO INVERSIÓN.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, inauguran la décimo cuarta edición del foro Spain Investors Day Hotel Mandarin Oriental Ritz (Plaza de la Lealtad, 5) (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- INFORME AUTÓNOMOS.- El presidente de ATA, Lorenzo Amor, presenta los principales datos del Barómetro de ATA de cierre de 2023. Sala PBA. C/ Príncipe de Vergara, 74.

10:30h.- Madrid.- SINDICATOS CCOO.- Desayuno de trabajo con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, para presentar tareas y propuestas del sindicato en 2024. Sede de CCOO. C/ Fernández de la Hoz, 12.

13:00h.- Madrid.- FORO INVERSIÓN.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, interviene en un almuerzo-coloquio del foro de inversión Spain Investors Day Hotel Mandarin Oriental Ritz (Pza. de la Lealtad, 5) (Texto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- ECONOMÍA CEPYME.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene un encuentro con el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva.

16:30.- Madrid.- INDUSTRIA AUTOMOCIÓN.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene una reunión con el presidente de la Asociación Española de Proveedores de Automoción SERNAUTO, Francisco J. Riberas, en la sede del Ministerio.

16:40h.- Zaragoza.- AGRICULTURA PORCINO.- El Gobierno de Aragón organiza una jornada de presentación de su plan de apoyo al sector del porcino, con la presencia de los consejeros de Agricultura de Valencia, Castilla y León y Extremadura y de las principales asociaciones y empresa del sector. Departamento de Agricultura (Plaza San Pedro Nolasco) (Texto) (Foto)

17:30h.- Madrid.- ECONOMÍA SINDICATOS.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene un encuentro con el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo. A las 18:30 recibe al secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez. Sede del Ministerio.

17:00h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, participará en una mesa redonda sobre El ecosistema de la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial español, junto con el presidente de Microsoft España, Alberto Granados, la responsable de Google en España y Portugal, Fuencisla Clemares, y la de Meta, Irene Cano, dentro de los actos organizados con motivo del Spain Investors Day. Hotel Mandarín Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto) (Fóto) (Vídeo)

17:30h.- Madrid.- TRASPASO RODALÍES.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reúne este miércoles con la consejera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Esther Capella, para avanzar en el traspaso de Cercanías, uno de los pactos de la investidura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00.- Madrid.- ECONOMÍA NOBEL.- La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, Se reúne con el profesor y Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en la sede del Ministerio.

19:00.- Madrid.- DEBATE ENERGÍA.- La vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, interviene en el debate 'En el frente del nuevo paradigma energético' organizado por la revista Le Grand Continent, en el Ateneo de Madrid.

20:30.- FORO INVERSIÓN.- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participan como ponentes en la cena oficial del foro de inversión Spain Investors Day. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- Debate en el pleno del Congreso para convalidar el real decreto de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. (Primer punto del orden del día). Senado (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

09:30h.- Valencia.- VIOLENCIA VICARIA.- Segunda sesión del juicio al hombre acusado del asesinato de su hijo de 11 años en abril de 2022 en Sueca (Valencia), en la que está prevista la declaración de nueve testigos, entre ellos cinco guardias civiles y cuatro miembros del entorno familiar. Ciudad de la Justicia. (Texto)

10:00.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- INDUSTRIA AEROESPACIAL.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA) Esteban Terradas para conocer los proyectos sobre Inteligencia Artificial.

10:00h.- Madrid.- CASO VILLAREJO.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio al excomisario del aeropuerto de Barajas (Madrid) Carlos Salamanca, acusado de recibir dádivas de un empresario para facilitar la entrada de ciudadanos extranjeros y dar un trato preferente a directivos de la empresa guineana Gepetrol. Calle García Gutiérrez s/n (Texto)

12:00h.- Madrid.- JUSTICIA FUNCIONARIOS.- El Ministerio de Justicia reúne la Mesa sectorial de Justicia con los sindicatos, que desde la pasada legislatura reclaman una subida salarial para los 45.000 funcionarios tras los aumentos acordados para jueces, fiscales y letrados judiciales y amenazan con movilizaciones Ministerio de Justicia (Texto)

17:00h.- Bilbao.- DESAPARICIÓN JOVEN.- La Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi-Amuge convoca una conferencia de prensa para reclamar que permanezca activa la investigación policial sobre la desaparición en Bilbao hace ocho años de un joven de 20 años. Txotena, 13 (Otxarkoaga)

18:00.- Madrid.- ESPAÑA IRAK.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con el ministro de Interior de Irak, Abdul Amir al-Shammari, en la sede del Ministerio.

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN MEDIASET.- El consejero delegado de Mediaset España, Alessandro Salem, protagoniza un desayuno informativo dentro del Nueva Economía Forum, donde será presentado por la periodista Ana Rosa Quintana. Real Casino Gran Círculo de Madrid. (Alcalá, 15)

11:00h.- Madrid.- SANIDAD CELADORES.- La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO presenta en rueda de prensa el estudio sobre las condiciones laborales del personal celador en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. C/ Martín Soler, 8. (Texto)

11:00h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La Fundación BBVA anuncia por 'streaming' en su web el fallo de la XVI edición del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en su categoría de Cambio Climático.

11:00h.- Madrid.- RELIGIÓN CATÓLICA.- Obras Misionales Pontificias celebra una rueda de prensa para presentar la Jornada de la Infancia Misionera, que persigue involucrar a los niños en la misión de la Iglesia. Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias. Calle Fray Juan Gil, 5

11:30h.- León.- PRINCESA GIRONA.- Los reyes visitan el colegio de León galardonado por la Fundación Princesa de Girona con el premio Escuela del Año 2022. CEIP Gumersindo de Azcárate - C. Fraga Iribarne, 37, 24009 Armunia, León. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, informa sobre la nueva reunión técnica de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en las islas (11.00 horas mudo para gráficos). Centro de Coordinación Regional de Canarias (c/ Alicante, 22).

11:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD INFORME.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, clausura, junto a la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, la presentación del Informe Conocimiento y Desarrollo (CYD)2023. Casa de América. (Texto)

13:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.- Madrid.- La Ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece una rueda de prensa para informar sobre los nuevos pasos del Ministerio de Sanidad en relación con la epidemia de virus respiratorios. Sede del Ministerio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- CONSUMO FACUA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, mantiene una reunión con representantes de FACUA-Consumidores en Acción, en la sede del Ministerio.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

09:50h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIES.- Presentación de la serie 'Galgos', dirigida por Félix Viscarret y Nely Reguera, con un reparto encabezado por Adriana Ozores y Luis Bermejo y que se estrenará en Movistar+ el 18 de enero. Planta 13 del Edificio Telefónica de Gran Vía, 28 (entrada por Valverde, 2). (Texto)(Vídeo)

11:00.- Madrid.- VIVIENDA ARQUITECTURA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el Consejo Superior de los Arquitectos de España (CSCAE), en la sede del Ministerio. A las 13:00 mantiene un encuentro con el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España.

11:00h.- Santander.- MADAME BUTTERFLY.- La soprano Carmen Solís, Madame Butterfly en la obra que pone en escena el Palacio de Festivales de Cantabria, explica su trabajo en una rueda de prensa. Sala María Blanchard del Palacio de Festivales. (Texto) (Foto)

11:30h.- Bilbao.- TEATRO ARRIAGA.- El Teatro Arriaga presenta la obra 'El padre', de Florian Zeller, con el director Josep María Mestres y el actor Jose María Pou. T.Arriaga

11:30h.- Santa María de Guía (Gran Canaria).- GASTRONOMÍA QUESO.- La Asociación de Vecinos Guía Viva y la Asociación Cultural Guía Se Respeta comparecen en rueda de prensa con motivo de la sexta feria europea del queso, que se celebrará en el municipio del norte de Gran Canaria. Casino (c/ Marqués del Muni, 13)

11:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El director del teatro de La Abadía, Juan Mayorga, presenta 'Altsasu', una ficción a partir del caso Alsasua, creada y dirigida por María Goiricelaya, que estará acompañada por parte del elenco Teatro de La Abadía Fernández de los Ríos, 67. (Texto)

11:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El director artístico del teatro de La Abadía, Juan Mayorga, presenta 'Moríos' junto a la dramaturga de Anna María Ricart y el director de la obra Joan Arqué. Teatro de La Abadía C/Fenández de los Ríos, 42 (Texto)

11:30h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIES.- Presentación de la miniserie 'La ley del mar', sobre la historia del pesquero que en 2006 rescató a 51 inmigrantes subsaharianos a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo. Está protagonizada Luis Tosar y Blanca Portillo junto a Carlos Serrano, Víctor Clavijo o Mehdi Regragui. Sala de Comunicación de Torrespaña (C/ Alcalde Sáinz de Baranda, 92. Madrid). (Texto)

12:00h.- Barcelona.- VENTURA PONS.- Celebración del funeral del cineasta Ventura Pons, fallecido el pasado lunes a los 78 años Tanatorio de Les Corts. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Sevilla.- DANZA ESPECTÁCULOS.- El Maestranza inaugura el nuevo año con La Sylphide de la Compañía Nacional de Danza (CND). Teatro de la Maestranza

16:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMAS.- Presentación online de 'Batalla de restaurantes', el nuevo programa de Alberto Chicote, de laSexta. (Texto)

16:30h.- San Sebastián.- CULTURA PAÍS VASCO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, Mantiene una reunión con el consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en San Sebastián (Guipúzcoa).

18:30h.- San Sebastián.- CENTENARIO CHILLIDA.- Acto de celebración de centenario del escultor donostiarra Eduardo Chillida. Teatro Victoria Eugenia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- FESTIVAL MÚSICA.- La Orquesta Filarmónica de Bergen (Noruega), dirigida por Pietari Inkinen y con la joven rusa Alexandra Dovgan (16 años) al piano, inaugura la 40 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio (Foto). EFE

