Roberto Martil, capitán de Osasuna Magna, regresa 10 meses después

Pamplona, 09 ene (EFE).- El capitán de Osasuna Magna, Roberto Martil, vivirá este viernes ante Valdepeñas un día muy especial al regresar a las pistas diez meses después de sufrir una lesión de ligamento cruzado la temporada pasada que ha compaginado con el cargo de segundo entrenador durante este tiempo.

Después de 10 meses de trabajo ‘Palo’ regresa a los terrenos de juego con las ganas y la responsabilidad que el estatus de líder le otorgan después de cumplir el curso pasado los 500 partidos vistiendo la camiseta verde. Fue operado hace nueve meses, tiempo en el que ha ayudado a Miguel Hernández como segundo entrenador.

Este martes, acompañado de sus compañeros Asier Llamas, Dani Saldise y ‘Pachu’, el jugador de 36 años ha dado a conocer la noticia en una rueda de prensa celebrada en el pabellón Anaitasuna.

El navarro ha contado a los medios lo vivido durante este tiempo: “Un largo trayecto que tuvo complicaciones, con una segunda operación… ha sido más duro de lo esperado. Al principio estaba fuerte, pero el primer mes fue de calvario y mucho sufrimiento, no solo mío, sino también de toda mi familia”.

“Llevo un tiempo entrenando, me siento bien, aún no me siento al nivel que quiero, pero es normal. Tendré que trabajar duro para estar al gran nivel del equipo, algo que psicológicamente me ha ayudado. Estoy muy contento”, ha continuado.

En palabras de Martil, la experiencia como segundo entrenador “ha sido fabulosa, me ha ayudado mucho porque a nivel psicológico el sentirme importante de otra manera e involucrado ha sido fundamental. Es cierto que en muchas fases igual no estuve centrado en mi recuperación y sí en el equipo. Me veía importante en otra faceta”.

A su vez, ha hablado de los retos del equipo en esta segunda mitad de campeonato tras un notable arranque: “A principio de temporada todos hubiésemos firmado esto. El primer reto era la salvación, pero ese inicio sin perder durante 8 encuentros fue increíble. Ahora estamos dentro de los 8 y no queremos bajarnos de ahí, el siguiente objetivo es entrar en playoff”.

Su entrenador, Miguel Hernández, ha indicado vivir “un día feliz al recuperar a un jugador que es estandarte del club y que tengo la inmensa suerte de tenerlo. Es muy importante y nos va a aportar carácter y orden táctico”.

“Él es el pegamento que ayuda al equipo a funcionar. Está en el cuerpo técnico, pero también es parte de la psicología del mismo. Nuestro objetivo es ser mejores y Roberto va ayudar a eso, a sacar más puntos, lo que nos va a llevar a no bajar de los ocho primeros y a pelear por esa final 'a cuatro' de la Copa del Rey”, ha añadido. EFE

