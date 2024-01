Puigdemont contra las presiones para que Junts apruebe los decretos: "Ni zanahorias, ni chantajes"

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que no funcionará el "pressing" a Junts que asegura que está haciendo el Govern para que apoye los decretos del Gobierno central que se votarán este miércoles en el Congreso. "Ni zanahorias, ni chantajes. De nadie. No es la primera vez que lo advertimos, pero parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla", ha afirmado en un apunte en 'X' este martes recogido por Europa Press. "La pelota no está en nuestro tejado. Y lo saben", ha subrayado el expresidente catalán, después de que la portavoz del Govern, Patricia Plaja, haya defendido la necesidad de aprobar los reales decretos del Gobierno.