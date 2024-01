Patxi López, "harto" de que se saque "el fantasma de ETA" contra el Gobierno: "La democracia es quien blanquea a Bildu"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este martes en el que Congreso que está "harto" de que se utilice el "fantasma de ETA" para atacar al Gobierno de coalición, pues recuerda que la banda terrorista desapareció hace más de 12 años y que es la democracia quien blanquea a Bildu. "Estoy harto de que se pasee el fantasma de ETA por aquí cuando alguien no sabe qué decir ya para atacar a los socialistas, porque ETA desapareció afortunadamente hace más de 12 años y quien blanquea a Bildu es la democracia, porque la democracia no es tan cerrada como algunos pretendéis", ha respondido durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntado por los pactos del PSOE con la formación abertzale. Según el portavoz socialista cuando se recurre a la banda terrorista para atacar al Gobierno se está negando la victoria a los demócratas. "ETA no existe, no está en nuestras vidas, ¡les ganamos!", ha remarcado. SE LES PIDIÓ HACER POLÍTICA Y AHORA SE HACE Además, ha indicado que, cuando ETA actuaba, se decía que todo aquel que quiera hacer política con las herramientas de la política lo puede hacer, y eso es lo que ya ocurre ahora: "Estoy harto de haber escuchado durante toda mi vida en Euskadi pedir que se alejaran de la violencia y que hiciera política con las herramientas de la política --ha enfatizado--. Lo que está sucediendo es que el grito de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de hacer política y alejarnos de la violencia, ahora es realidad, aunque no guste. Pero esto es la democracia". Y, por último, ha subrayado que dentro de la coalición Bildu "hay gente que también combatió la violencia y que rechazó la lucha armada para conseguir objetivos políticos".