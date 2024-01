Moreno exige a Mónica García negociar con las CCAA antes de imponer medidas: "Imposición por imposición no funciona"

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido una "reflexión" a la ministra de Sanidad, Mónica García, para que negocie con las comunidades autónomas diferentes criterios antes de "imponer" la vuelta de las mascarillas a ciertos ámbitos. "La imposición por imposición no funciona como hemos visto en la pandemia y confío en que la ministra entienda que vivimos en un país descentralizado y que estas conferencias tienen que ser negociadas y dialogadas con rigor antes de imponer ningún criterio", ha sostenido Moreno en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. En este contexto, el presidente de Andalucía ha reprochado a Mónica García que "llegara de las vacaciones" e imponga a las comunidades autónomas el criterio de la vuelta de las mascarillas en centros sanitarios después de la reunión del Consejo Interterritorial de este lunes. Eso sí, Moreno considera que el criterio de la vuelta obligatoria de las mascarillas en residencias y los centros sanitarios puede "ser positivo", aunque ha precisado que sea "siempre avalado por criterios médicos". Al respecto, ha reprochado a la ministra de Sanidad que no le apoyara ninguna comunidad autónoma "supuestamente de partidso afines" en el planteamiento que realizó en la Comisión Interterritorial de este lunes, por lo que le ha pedido "máximo rigor" y que que no haga "improvisaciones".