Maximiano: "Si somos el equipo más goleado es porque algo no estamos haciendo bien"

Almería, 9 ene (EFE). El portero del Almería Luis Maximiano se mostró autocrítico este martes con el rendimiento de su conjunto, reclamó "concentración y más contundencia" el domingo frente al Girona, un rival que "está haciendo un año histórico", y dijo que si son "el equipo más goleado (43 tantos encajados) es porque algo" no están "haciendo bien".

"Tenemos que ser más contundentes y estar más concentrados en los balones parados, porque concedemos muchas ocasiones (en ese tipo de acciones) y eso en Primera División lo pagas", afirmó en rueda de prensa el cancerbero portugués, quien apeló al máximo esfuerzo de todos los jugadores del Almería, colista de LaLiga EA Sports con 5 puntos y ningún triunfo, para revertir la situación.

Para Maximiano, "si cada uno hiciera las cosas como tiene que hacerlas", el equipo no estaría "tan abajo ni con tantos goles", y resaltó que el entrenador, Gaizka Garitano, les pone "muchos vídeos" para incidir en lo que hacen "mal" y en lo que deben de "mejorar", con lo que están "trabajando en eso" porque piensan en que están capacitados para ganar.

"Por parte del equipo se cree en ello y se sabe que se puede sacar adelante, pero se tiene que empezar a ganar. Lo venimos diciendo hace tiempo, pero es que no tenemos más tiempo. Se tiene que ganar sí o sí, y si enganchamos un par de victorias, ya la cosa puede cambiar muy rápido también", declaró el meta luso.

Sobre el Girona, destacó que está segundo "por méritos propios" y que para el Almería "será difícil sacar adelante" con sus "armas" el partido del domingo en el Power Horse Stadium, que vaticinó que será "muy duro, pero como el siguiente y como el otro", por lo que lo encaran con "ganas" e ilusión porque todos los encuentros en Primera "son difíciles y nunca sabes lo que va a pasar".

El portero rojiblanco reconoció que su equipo está en una situación "muy complicada", aunque también con "muchas ganas de ganar", ya que "pasan las semanas y los partidos" sin conseguirlo, algo que "es muy duro", si bien puntualizó que "en la vida se trata de eso, de saltar obstáculos" y de afrontar "desafíos".

Maximiano aseguró, en cualquier caso, que "no hay que bajar los brazos" ni "poner la cabeza para abajo" porque éste es su "trabajo", son "profesionales del fútbol" y tienen que "llegar todos los días aquí con el cien por cien de ganas", y añadió que él ha dedicado toda su vida a este deporte y no va a dejar "disfrutar entrenando y jugando" por estar pasando "un momento malo".

"Creo que somos profesionales y hay que seguir dando nuestro cien por cien todos los días", insistió el portugués, cedido por el Lazio italiano hasta el final de temporada y que se mostró confiado en plantarle cara el domingo al Girona, el equipo de la revelación de Primera, a pesar del diferente momento que viven el Almería y su próximo adversario.

Así, recalcó que "cuando pita el árbitro", e "independientemente de la situación en la que estés, son once contra once", el pasado "ya no cuenta" y "tienes una nueva oportunidad de hacer bien las cosa" porque "empieza otra historia de nuevo". EFE

