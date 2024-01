Junts y Podemos siguen en el "no" a los decretos del Gobierno a horas de la votación

Madrid, 9 ene (EFE).- A menos de 24 horas para la convalidación de tres decretos clave para el Gobierno, Junts sigue en el "no", aunque está abierto a negociar a cambio de medidas para incentivar la vuelta de empresas que se fueron de Cataluña, y Podemos mantiene su rechazo al subsidio de desempleo si no hay cambios.

Por tanto, los tres decretos (uno con medidas anticrisis, la reforma del subsidio de desempleo y un tercero sobre justicia) no saldrán adelante si no hay un giro en estos posicionamientos que el Ejecutivo y el PSOE se aferran a revertir negociando contrarreloj con los independentistas.

No tienen un plan B y fían toda la estrategia a seguir hablando hasta el último segundo y de ahí que el Gobierno se haya mostrado más abierto a incentivar la vuelta de las empresas a Cataluña que se marcharon en medio de la crisis del procés, pero dejando entrever que no estarían dispuestos a sancionar a las que no quieran hacerlo, como les pide JxCat.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría y el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han insistido en que "la seguridad jurídica" es marca del Gobierno de Pedro Sánchez si bien ninguno de los dos ha aclarado si aceptaría las demandas de los independentistas parcial o totalmente.

De momento, el PSOE ha dado otro pasito más para intentar que Junts cambie de opinión y de ahí que no se cierren a aceptar enmiendas de los grupos parlamentarios a los decretos, como ha asegurado el portavoz parlamentario, Patxi López, que también ha expresado su disposición a fomentar la vuelta de empresas a Cataluña, aunque no ha sido tan explícito sobre la exigencia de sanciones para las que no quieran volver, como exige Junts.

El PSOE y sus socios de Sumar ponen todo el peso de la negociación en los siete votos de Junts y no tanto en los cinco de Podemos, que, según su líder, Ione Belarra, no han tenido respuesta por parte de los socialistas ni del Ministerio de Trabajo a los cambios que piden para apoyar los decretos.

Los morados votarán en contra del decreto sobre el subsidio de desempleo para mayores de 55 si no se suprime el recorte a las cotizaciones previsto, ya que aseguran que implica una reducción de las pensiones que cobrarán estas personas y dejan en el aire su apoyo al decreto del escudo social, porque exigen incluir límites al incremento de los precios de los alquileres y un tope a las subidas de los alimentos en las grandes superficies.

Mientras tanto, el PSOE y el Gobierno dan por agotada la vía de las conversaciones con el PP para salvar los decretos si les falla finalmente Junts después de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, haya confirmado que no apoyarán su convalidación mañana.

Feijóo no va a salir al rescate de Sánchez, pero si no se convalidan los decretos, el PP presentará iniciativas propias para mantener las medidas con las que estén conformes.

"Se lo advertimos, que cuando sus socios independentistas lo abandonen, no nos busque. Ni voy ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios", ha afirmado Feijóo.

Por el momento, han confirmado que votarán a favor de los tres decretos ERC, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria, mientras que BNG sigue reflexionando el sentido de su voto aunque su predisposición es "positiva". EFE

alr