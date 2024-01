El Gobierno de Aragón iniciará acciones judiciales si el Ejecutivo central promueve la vuelta de empresas a Cataluña

El Gobierno de Aragón iniciará acciones judiciales si el Ejecutivo central promueve la vuelta a Cataluña de empresas que trasladaron su domicilio social a Aragón a raíz del 1-0. Lo ha anunciado este martes, 9 de enero, el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha remarcado a Junts que en la vuelta de empresas que se fueron de Cataluña por el proceso independentista en 2017 debe garantizarse la seguridad jurídica y el respeto a lo que establece la Ley de Sociedades de Capital. En su acuerdo de investidura, el PSOE se comprometió con Junts en facilitar el retorno de las empresas catalanas, pero ahora la formación independentista ha sugerido este martes la posibilidad de multar a aquellas empresas que se marcharon de la comunidad autónoma por el 'procés' y no han vuelto. "Estamos hablando con Junts de cómo podemos manejarnos para facilitar esa vuelta de las empresas", ha subrayado el portavoz socialista en una rueda de prensa en el Congreso. Azcón ha declarado a los medios de comunicación, en Zaragoza, que unas 600 empresas catalanas se trasladaron a Aragón por "las decisiones que tomó el Gobierno de Cataluña alrededor del 1-0". "Si el Gobierno de España toma decisiones para que empresas que hoy tienen su domicilio social en Aragón vayan a salir de nuestra comunidad, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón van a hacer todo lo posible para que se cumpla la legalidad y para que esas empresas puedan decidir libremente dónde se instalan". Ha advertido de que "querer primar a unas comunidades autónomas sobre otras es ilegal y además abunda en lo que caracteriza a este Gobierno de querer que las comunidades autónomas sean de primera y de segunda y, en este caso concreto, que Aragón sea una vez más de las comunidades autónomas de segunda". Jorge Azcón ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está diciendo que las empresas que hoy están instaladas en nuestra comunidad autónoma vuelvan a instalarse en Cataluña". "Eso es ilegal y, por lo tanto, si ese Real Decreto con esa medida que ha anunciado el Partido Socialista definitivamente se aprobara, el Gobierno de Aragón desplegaría todos los servicios jurídicos para defender a las empresas que hoy tienen su domicilio social en Aragón", ha continuado Azcón. "No nos vamos a dejar pisotear porque Pedro Sánchez no tenga los votos necesarios para sacar adelante los Reales Decretos, no puede ser que las empresas que están en nuestra comunidad autónoma tengan que verse amenazadas, se les vaya a generar inseguridad jurídica y de una u otra forma vayan a intentar que esas empresas salgan de nuestra comunidad", ha concluido el presidente del Gobierno de Aragón.