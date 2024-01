Cerca de 250 juristas de izquierda piden al Gobierno que se sume a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio

Soldados y vehículos israelíes se mueven dentro de Gaza, cerca de la frontera con Israel. (Reuters/Amir Cohen)

Cerca de 250 juristas de izquierda han firmado una carta en la que reclaman al Gobierno que se sume a la demanda por genocidio interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con la operación militar llevada a cabo en la Franja de Gaza en respuesta al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre.

La carta, que ha sido impulsada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), la firman cerca de 250 juristas y personas “comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos”, entre ellas el letrado del Tribunal Supremo Pedro Moreno o el catedrático emérito de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.

También figuran Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público; Xulio Ferreiro, decano de la Facultad de Derecho de A Coruña y antiguo alcalde de dicha ciudad; Eduardo Santos, ex consejero de Justicia del Gobierno de Navarra y ex secretario general de Podemos en esta comunidad; Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, ex letrado del TC y asesor de Sumar en lo relativo a la ley de amnistía; el abogado y mediador internacional Jordi Palou o la también abogada Begoña Lalana.

En ella, los firmantes brindan su “apoyo público” a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ por incumplimiento de la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio en relación con los miembros de la comunidad palestina y en la que solicita la imposición de obligaciones y la adopción de medidas cautelares inmediatas.

Asimismo, instan al Gobierno a “adherirse a esta demanda, a participar activamente en el procedimiento judicial ante la CIJ defendiendo la posición expresada por la República de Sudáfrica y a cumplir y hacer cumplir el contenido de la decisión que se adopte tanto cautelarmente como definitivamente”.

Según explica RESCOP en un comunicado, la misiva, que será enviada el miércoles al Gobierno, responde al llamamiento del Gobierno sudafricano, junto con la Plataforma Palestina de ONGs (PNGO) y el Comité Palestino de Organizaciones de Derechos Humanos (PHROC), a terceros estados para que se sumen a “esta importante iniciativa”.

El precedente de Ucrania

La CIJ celebrará este jueves la primera vista del caso para estudiar la solicitud de medidas cautelares por parte de Sudáfrica lo cual, explica el comunicado, “reduciría la capacidad de Israel para seguir bombardeando y desarrollando operaciones militares en la Franja de Gaza”.

Desde RESCOP sostienen que “cuantos más apoyos tenga la demanda, más posibilidades habrá de salvar vidas”. Por ahora, a la demanda que presentó Sudáfrica el 29 de diciembre contra Israel por vulneración de la Convención Internacional sobre el Genocidio en Gaza se han sumado Bolivia y Malasia.

“La Convención para la prevención y la sanción del crimen de genocidio obliga a que los Estados empleen todos los medios razonablemente disponibles para prevenir el genocidio, y entre estos medios está el recurso ante la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo IX del Convenio”, explica Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional de la UC3M y una de las firmantes.

En este sentido, recuerda que "España puede presentar una declaración de intervención como ya ha hecho en el caso de Ucrania contra Rusia". El Gobierno presentó en septiembre de 2022 ante la CIJ dicha declaración para sumarse, al igual que otros muchos países occidentales, a la demanda por genocidio presentada contra Rusia ante esta corte en relación con la invasión iniciada en febrero de ese año.

(Información elaborada por Europa Press)