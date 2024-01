Barones del PP tachan de "trágala" la petición del PSOE de apoyar sus decretos y ven "débil" al Gobierno de Sánchez

Los líderes del PP en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha han tachado de "trágala" la petición que el PSOE ha hecho a los 'populares' para que permitan sacar adelante los tres decretos que votarán el miércoles en el Congreso, asegurando a su vez que la incapacidad de los socialistas de sacarlos adelante demuestran "la debilidad" del Ejecutivo. En declaraciones a los medios momentos antes de acudir al Comité Ejecutivo Federal, que el PP celebra este martes en su sede nacional, Juanma Moreno, Jorge Azcón, Fernando López Miras, Alfonso Fernández Mañueco y Paco Núñez han rechazado la opción de que su partido facilite la tramitación de los decretos, ya que Sánchez "ya ha elegido a sus socios". El presidente andaluz ha sido el primero en afirmar que los 'populares' "no son un salvavidas" y que su voto favorable "va a depender siempre de la actitud de Sánchez y del PSOE". No obstante, ha respaldado la propuesta de bajar el IVA y el IRPF para abrirse a negociar el apoyo del PP al decreto anticrisis. "Lo que no se puede hacer es construir un muro alrededor del PP y, ahora, a la desesperada, apenas 50 días después de la investidura, venir a pedir de urgencia que le ayude el PP. Por tanto, yo lo que tengo claro es que en este caso el Gobierno y el señor Sánchez tienen que hacer una reflexión", ha defendido Moreno. Al hilo, ha pedido a Sánchez que "dialogue de verdad" con el PP y negocie las enmiendas y los planteamientos que está realizando Feijóo, como la bajada del IVA y el IRPF para abrirse a poder llegar a un acuerdo. "TRÁGALA" y "REFLEJO DE LA LEGISLATURA" En la misma línea se ha mostrado el presidente de Murcia, que se ha preguntado si los socialistas han mostrado "alguna voluntad" de que el PP apoye sus decretos, como rebajando el IVA de la carne y el pescado, los impuestos al gas y a la electricidad, o hacerlo con el IRPF para las rentas menores. "¿Se ha planteado algo que demuestre la voluntad de que quieren llegar a un acuerdo? No. Entonces, es un trágala. Funciona con Sánchez pero no con el Partido Popular", ha afirmado López Miras, que ha rechazado que el PSOE acuda al PP cuando "le dejan tirado" sus socios. Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que la situación actual "es un reflejo" de lo que será la legislatura, que será un periodo político "de mentiras y chantajes" y en el que "el interés particular de cada uno" estará por encima del "interés de los españoles". Cuestionado sobre la posibilidad de que el PP preste su apoyo para sacar adelante los decretos anticrisis, ha subrayado que "eso es muy difícil", ya que los 'populares' tienen la responsabilidad "de estar en los problemas de todos y no en los problemas de unos pocos, que es en lo que está el PSOE". EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ, EN CLARA DEBILIDAD Otros barones del PP como Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, han recalcado que la imposibilidad del PSOE de sacar adelante los decretos demuestran que "Sánchez tiene un Gobierno maniatado" que está "en clara debilidad". "Sánchez eligió su camino, sus socios, y ahora está demostrando que su gobierno es absolutamente inservible. Es él el que tiene que dar explicaciones a los españoles de lo que está ocurriendo, no es el Partido Popular", ha añadido, insistiendo en que la decisión de los socialistas de elegir a ERC y Bildu ahora demuestra ahora su "debilidad". El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha traído al presente que Sánchez "levantó un muro contra la mitad de los españoles" y demostró que "no quería saber nada del PP", por lo que el jefe del Ejecutivo ya sabía con qué socios estaba pactando. Así, Núñez ha criticado que los socialistas, "lejos de querer tener una posición mucho más considerada", lo que siguen haciendo es "insultar" al PP. "Ya advertimos que los socios de Gobierno no eran de fiar", ha añadido, advirtiendo que la actitud de los de Feijóo "no va a ser la de salvar a Sánchez cuando Sánchez ha decidido entregarse a aquellos que no son de fiar".