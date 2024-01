Badía: "El Zaragoza tiene plantilla para competir con cualquier rival"

Zaragoza, 9 ene (EFE).- El guardameta Edgard Badía, que ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Real Zaragoza, ha señalado que el conjunto aragonés tiene plantilla más que suficiente como para competir "con cualquier rival".

"Vengo con la máxima ambición para dar pasos adelante y engancharnos con los mejores. Como rival lo que he visto es que si no hubiera cogido esa mala racha de resultados hubiera acabado entre los cuatro primeros en la primera vuelta. El objetivo es aprender de eso, ser estables y creo que hay plantilla para poder conseguirlo", ha resaltado en rueda de prensa.

Igualmente ha agradecido a la propiedad del club la opción de formar parte del equipo y que para él supone "una ilusión tremenda" recalar en el conjunto maño.

Badía, que llega cedido por el Elche hasta final de temporada, ha explicado que afronta el reto de intentar aportar su grano de arena y que luego nunca se sabe lo que puede pasar. Igualmente ha formulado el deseo de poder ascender con el Real Zaragoza.

El portero ha apuntado que está preparado para jugar, que esta en "muy en forma" y que se siente preparado en caso de que hubiera que jugar este miércoles.

También ha agradecido la acogida que le ha dispensado la plantilla y ha calificado al grupo como "fantástico".

Sobre el también portero Cristian Álvarez, con el que coincidió en el Espanyol, ha explicado que debutó con el conjunto catalán en el fútbol profesional gracias a una lesión del meta argentino y que ahora es una figura "importantísima" en el Real Zaragoza.

"En los últimos años ha hecho unas temporadas espectaculares. Es muy importante para el club y yo vengo a ayudarle y a ayudar al club a lograr los objetivos que nos propongamos. Es un placer para mí poder volver a coincidir con él", ha añadido.

Sobre su nuevo técnico, Julio Velázquez, ha comentado que le parece "una persona exigente y muy observadora" y que le había gustado mucho el trato personal que había tenido con él.

Badía ha resaltado que el ambiente es fundamental en un vestuario y que se huele "una relación espectacular entre los jugadores".

"No he visto a alguien que parezca que no esté con el grupo y para mí eso es un punto fuerte de esta plantilla", ha apostillado.

Juan Carlos Cordero, director deportivo que ha presentado al jugador, ha explicado que el fichaje del meta era "una prioridad" y le ha agradecido su "valentía" por dejar el Elche.

Sobre el equipo, Cordero ha comentado que no hay ninguna operación que se pueda considerar cercana a cerrarse en el mercado invernal y que el club no tiene la idea de dar salida a ningún jugador salvo la del meta francés Gaetan Poussin, o si alguien llega con una oferta de otro equipo.

También ha explicado que la prioridad en el mercado invernal es reforzar el lateral izquierdo y que si Sinan Bakis, de baja por una lesión de rodilla, evoluciona bien el equipo contará con cuatro delanteros y que, por lo tanto, no necesitaría fichar a ninguno más.

"Queremos mejorar pero sin ninguna obligación. Estamos contentos con la plantilla. Los que están son los que nos van a llevar a la parte alta de la clasificación pero queremos complementar lo que hay", ha apuntado.EFE

