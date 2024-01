Abel Caballero sobre la gestión del vertido de pellets: "No se entiende lo de la Xunta. El modelo es Asturias"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, han criticado este martes que la Xunta de Galicia "se lave las manos" en la gestión, que tachan de "inexistente", del vertido de pellets. "No se entiende lo de la Xunta. El modelo es Asturias", ha dicho Caballero sobre la gestión de la situación. En declaraciones a los medios, el alcalde de Vigo ha incidido en que "lo que está haciendo la Xunta es despreciar y no querer utilizar el apoyo del Gobierno es incomprensible". "Yo lo pediré --si apareciesen vertidos-- y estaré encantado", ha añadido. Apunta que, por el momento, no hay vertido de microplásticos en las playas viguesas pero desde el Ayuntamiento se están preparando por si apareciesen. Han localizado ya sistemas para tamizar la arena y, "en dos horas, estarían preparados para utilizarse". También están en contacto con el voluntariado y con empresas expertas por si hubiese que poner en marcha limpiezas extraordinarias. Además, tratan de localizar algún sistema con tractores que permita un tamizado más concreto, ya que con los que cuenta el Ayuntamiento están pensados para elementos del tamaño de una colilla o de un palo. NIVEL 2 DE ALERTA El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este martes que se va a incrementar a situación 2 el plan anticontaminación (Camgal), que hasta ahora se encuentra en nivel 1 --correspondiente a episodio de pequeña gravedad--, porque el Gobierno central "exige ese requisitio" para trabajar en el mar para la contención del vertido de plástico. Esta decisión llega en la misma jornada en la que Asturias ha elevado el nivel de alerta a situación 2 y tras reiterados llamamientos de gobiernos central y locales a que se tomase esa decisión. Precisamente, minutos antes del anuncio, Inés Rey calificaba de "irresponsabilidad" que la Administración autonómica continuase con el nivel 1 de alerta, mientras que para Abel Caballero era "incomprensible".