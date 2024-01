Turull reitera que Junts votará en contra de los reales decretos del Gobierno y pide más negociación

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha insistido en que la formación mantendrá el miércoles su voto en contra de los reales decretos del Gobierno porque "no se han negociado" y la formación tiene discrepancias tanto en las formas como en el fondo de dichos decretos. Lo ha explicado este lunes en una entrevista en el 324 recogida por Europa Press preguntado por los decretos de medidas anticrisis, de reforma de la indemnización por despido y el decreto 'ómnibus', que el Congreso votará el miércoles. Turull ha ratificado al portavoz de Junts, Josep Rius, que este lunes por la mañana ha cargado contra estos decretos porque "agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía". Por su parte, el PSOE ha asegurado que negociará con Junts "hasta el último minuto" para salvar el decreto ley 'omnibus' e incluso aceptaría hablar de otros temas, aunque ya ha adelantado que no tocará el artículo de las cuestiones prejudiciales que los independentistas rechazan. El secretario general de Junts cree que los socialistas "no pueden confundir negociar con informar" y ha afirmado textualmente que su formación no le pondrá una alfombra roja al Gobierno.