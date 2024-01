PSOE-M pide "explorar en profundidad" que Madrid tenga la "gestión" de Cercanías y defiende la labor de Puente

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha pedido "explorar en profundidad" que la Comunidad de Madrid tenga la "gestión" de Cercanías y ha defendido la labor de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes. "Yo soy muy favorable a que eso se estudie para ver la opción de que la Comunidad de Madrid no sea la titular del servicio, que es estatal, pero sí que pueda pasar a tener la gestión, al menos de toda la conexión y todo el servicio, de una forma integrada con el resto de servicios de la Comunidad de Madrid", ha planteado el socialista en una entrevista con Europa Press al ser preguntado por si vería positivo pedir el traspaso de este servicio ferroviario como han hecho la Generalitat de Cataluña o la Junta de Andalucía. Lobato ha recordado que en su programa de las elecciones del 28-M planteó un sistema de transporte "absolutamente integrado" con una conexión modal "plena". En este considera que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid debería integrar "todos los sistemas de transporte, incluso los que no son servicio público". Buscaría que los ciudadanos pudieran dirigirse al CRTM para ver cómo llegar a su destino y este le pudiera decir "coja usted un patinete, porque ha puesto que puede usarlo, se baje aquí, coja el Metro, luego el Cercanías y logrará un tiempo récord y mínimo coste". Para poder vertebrar esto, entiende el secretario general del PSOE-M, se requeriría que el servicio de Cercanías "esté gestionado en esa interconexión modal por parte de la Comunidad de Madrid". Preguntado por los frecuentes choques entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por el servicio de Cercanías, ha puesto en valor la "interlocución" de Puente y su trabajo con "transparencia absoluta", poniendo de ejemplo el incidente en Atocha que provocó el corte del túnel de Recoletos por un problema en una aguja de la vía. En esta voluntad de comunicación, ha enmarcado la reunión que "le ha pedido" el ministro de Transportes a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para tratar Cercanías más allá de la comisión de seguimiento de este servicio que mantiene con el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, y su equipo. "La presidenta ha derivado al consejero, pero hombre, yo creo que lo lógico es que se reúna la presidenta con el ministro. Es como si la presidenta de la Comunidad de Madrid se reuniera con el concejal de festejos de no sé qué pueblo, hombre, pues tendrá que reunirse con el alcalde, ¿no?", ha censurado. Al hilo, ha reivindicado la "muy buena" gestión de Puente al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con "transparencia y comunicación". Sobre las quejas del PP a sus publicaciones en X, antes conocida como Twitter, ha indicado que tiene un estilo de comunicación "muy directa, muy espontánea, y que muchas veces está muy bien, porque es muy claro". "No ha habido ninguna falta de respeto, ni mucho menos, y que lo que sí ha habido es ese ofrecimiento a la Comunidad de Madrid para tener interlocución", ha concluido.