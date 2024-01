Podemos considera que la prohibición de los móviles en las aulas de Murcia es "una cortina de humo"

La portavoz de Podemos en Murcia, María Marín, ha afirmado este lunes que la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros educativos de la Región es "una cortina de humo" porque lleva en funcionamiento ocho años, dentro del decreto de Convivencia Escolar 16/2016, según han informado fuentes del partido en un comunicado. "Es solo una cortina de humo para no que no se hable de los verdaderos problemas de la educación pública; para tapar los barracones, que somos la comunidad con menos becas de comedor, y que López Miras sigue sin dar las ayudas a las familias afectadas por la falta de transporte escolar que prometió hace tres meses", ha dicho. Marín ha reclamado las ayudas que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "prometió a las familias afectadas por la falta de transporte escolar" el pasado 11 de octubre. Se trata de una medida que "sigue sin llegar y que tampoco se incluye en los Presupuestos de la Comunidad aprobados el pasado 28 de diciembre". Finalmente, ha pedido a los medios de comunicación "responsabilidad para no caer en esta estrategia tan burda", al considerar que detrás de este anuncio solo hay una "estrategia de distracción del PP".