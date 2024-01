Ortuzar afirma que "hay legislatura" en Euskadi hasta que materialicen tres transferencias y se aprueben cuatro leyes

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha insistido este lunes en que es prerrogativa del Lehendakari, Iñigo Urkullu, decidir la fecha en las que se celebrarán las elecciones vascas y ha asegurado que, tal como él ha marcado, "hay legislatura" por delante hasta que no se aprueben cuatro leyes "importantes" en el Parlamento vasco y no se transfieran a Euskadi tres materias comprometidas entre el PSOE y los jeltzales. Además, ha asegurado que confía "mucho" en la posición de su partido y en que la gente sabrá valorar su trabajo de los últimos años "complejísimos, con todo tipo de crisis". En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Ortuzar no ha querido confirmar si los comicios al Parlamento vasco se celebrarán el próximo mes de abril y ha recordado que es prerrogativa del Lehendakari convocarlas. En este sentido, ha recordado que Iñigo Urkullu ya ha marcado el calendario de iniciativas que quiere dejar cerradas para que el Gobierno Vasco cumpla los compromisos que adquirió con la sociedad vasca. En este sentido, ha recordado que quedan por aprobar cuatro leyes importantes que están en tramitación en el Parlamento vasco, entre ellas la de Transición Energética y Cambio Climático. También ha recordado que en los tres primeros meses deben materializarse tres trasferencias pactadas entre el PNV y el PSOE: Ferrocarriles de cercanías, homologación de títulos universitarios y acogida de inmigrantes. "Mientras eso no suceda, hay legislatura", ha asegurado. En cuanto a que la convocatoria de autonómicas se quieran distanciar de las europeas, ha explicado que hay "dos corrientes" en Euskadi al respecto. Por un lado, los que opinan que "es mejor diferenciarse" porque los comicios al Parlamento Europeo "van a ser una suerte de segunda vuelta de las últimas generales, una especie de plebiscito sobre Sánchez o Feijóo", lo que "recomendaría no españolizar las elecciones vascas". Pero, por otro lado, ha explicado que otros creen que hay que hacer coincidir los dos procesos electorales para que haya "una participación mayor" y que los partidos vascos tuvieran "mejores resultados en las europeas". "Pero es una decisión que compete al Lehendakari y estoy seguro que la tomará pensando en lo que es mejor para Euskadi", ha indicado. CANDIDATURA DE PRADALES Andoni Ortuzar se ha referido al candidato propuesto por la ejecutiva del PNV a la Lehendakaritza, Imanol Pradales, que ya ha superado la primera vuelta del proceso interno y será proclamado oficialmente el 27 de enero, y ha recordado que los jeltzales han pensado en un aspirante que tuviera una proyección para la Euskadi del 2030-35. Además, creen que es la persona adecuada para afrontar las próximas dos o tres legislaturas y los retos de "las transiciones digital, climática y la social". En este sentido, ha insistido en que se trata de "una evolución" y no un cambio en la línea política, ya que creen que labor que han desarrollado Urkullu y su Gobierno ha sido "magnífica". Asimismo, ha destacado que el PNV ha marcado impronta con la elección un candidato como Imanol Pradales, y "ha obligado también a Bildu a mover ficha y a adelantar un cambio que, al parecer, tenía previsto para dentro de cuatro años", en alusión a la renuncia a Arnaldo Otegi a favor de la candidatura de Pello Otxandiano. "Ha querido anticiparlo viendo que el PNV asumía esos postulados de renovación y de evolución", ha añadido. Cuestionado sobre las últimas encuestas publicadas, en las que rivalizan PNV y EH Bildu por la hegemonía, ha dicho que "no hay ninguna que esté hecha por un medio vasco". "Esas encuestas entran más dentro del teatrillo de la política que hay en Madrid, que a nosotros no nos gusta mucho tal como se desenvuelve, ni tampoco el manejo que están haciendo algunos medios de comunicación de esta cuestión, que del interés de los medios de comunicación vascos", ha agregado. Según ha señalado, "en Euskadi hay una cultura política muy establecida, muy sólida", y se considera que ahora no merece la pena hacer sondeos, ya que no se han convocado las elecciones "y la gente está a otras cosas". "Yo confío mucho en la posición del PNV, confío en que la gente va a saber valorar el trabajo que hemos hecho estos años, a lo largo de los últimos 40 años, pero especialmente a lo largo de estos cuatro o cinco últimos años que han sido complejísimos, en los que hemos vivido todo tipo de crisis. Con todos los problemas que tienen todas las sociedades o gobiernos del mundo hoy en día, creo que en Euskadi estamos por encima de la media, y que estamos que nuestra sociedad puede estar razonablemente satisfecha de su situación", ha manifestado. Preguntado por su posible sustitución al frente del PNV, Ortuzar reiterado que no es el momento de dilucidar esta cuestión y ha recordado que a los cargos internos los propone la militancia. "Son las organizaciones municipales las que promueven nombres", ha concluido.