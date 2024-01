Mumbrú: "El Zalgiris sigue jugando bien, pero corre mucho más y es más duro"

Valencia, 8 ene (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, dijo este lunes que el Zalgiris Kaunas, al que reciben este martes en la Euroliga, no ha perdido su buen juego con su nuevo técnico, Andrea Trinchieri, y apuntó que ha ganado en velocidad y en dureza.

"Espero un partido duro porque el Zalgiris estaba jugando muy bien a baloncesto y tras el cambio de entrenador sigue haciéndolo. Ahora está corriendo mucho más, están jugando quizás mas duros", explicó.

Además, recalcó que el equipo lituano llega más fresco. "En su liga doméstica han ganado y han tenido la posibilidad de dejar a muchos jugadores fuera para poder preparar el partido. Nosotros tuvimos alguna rotación contra el Gran Canaria por fatiga y es importante que nos recuperemos para poder competir", subrayó.

El técnico destacó que la Euroliga "está siendo durísima" no solo por el calendario, aunque "también" por esa acumulación de partidos, sino por "el nivel de los mismos", y resaltó la diferencia que hay entre compaginarla con una liga doméstica muy exigente o más asequible.

"El otro día nuestro partido contra el Panathinaikos para mí era de 'playoff' y el Olympiacos-Monaco también. El nivel físico de los partidos es extremadamente duro y estamos jugando otra liga muy dura. Los países cuya liga doméstica no es la ACB pueden rotar y ganar sin esfuerzo y entonces en la Euroliga tienen mas capacidad y al final se nota", aseguró.

Mumbrú habló también de la adaptación del base canadiense Kevin Pangos, que tras una semana en Valencia se estrenó con el equipo en la derrota del domingo ante el Gran Canaria.

"No es fácil subirse a un equipo que va rodado y no es fácil hacerlo cuando has estado parado y apartado de tu equipo tanto tiempo (como él en el Milán). Le vi bien porque tiene mucho talento pero en la primera parte a los cuatro minutos me pidió el cambio y en la segunda lo vi sin piernas en alguna penetración y en algún tiro. Necesita tiempo y es difícil que lo coja con todos los paridos que hay. Lo iremos poniendo poco a poco porque esta medio en pretemporada y si lo fuerzas igual le cuesta aún mas", reflexionó.

Tras esa derrota ante el Gran Canaria del domingo, el técnico recordó que necesitan que los jugadores que no hayan jugado o hayan tenido menos protagonismo en un partido den un paso adelante en el siguiente. "Es importante. Cuando un partido no juegas sabes que en el siguiente tienes que jugar y hacerlo al 200% y que se note que no has estado", destacó. EFE

nhp/ism