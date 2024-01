Montilla cree que el PSOE debería explicar el coste que hubiera tenido "la no amnistía"

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha afirmado que cree que el PSOE debería explicar a sus votantes el coste que hubiera tenido "la no amnistía" y ha añadido que seguramente ha faltado pedagogía para explicar bien la postura de los socialistas. "Yo creo que la tendremos que explicar. Y eso deben hacerlo, obviamente, las personas que hoy tienen responsabilidad en el partido", ha sostenido en una entrevista de este lunes en la Ser recogida por Europa Press. Montilla ha achacado que no se haya hecho esta pedagogía a que hay algunos partidos "con poderosos medios que han explicado una parte sesgada de la película, pero no el conjunto". Para el expresidente catalán, el coste de la no amnistía es mayor para la sociedad catalana y la española que el de la amnistía. DECRETO 'OMNIBUS' Asimismo, ha defendido que el texto de la ley de amnistía, que está en tramitación en el Congreso de los Diputados, es coherente "con los actos y la dialéctica" del Gobierno de los últimos años del presidente Pedro Sánchez. Al preguntársele porque Junts afirmase que votaría en contra del decreto 'omnibus' del Gobierno sobre Justicia porque, a su juicio, afecta a la amnistía, ha señalado que "los de Junts están un poco solitos, ya que hasta ERC ha dicho que no afecta a la amnistía".