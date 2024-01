La Xunta pide "calma" a voluntarios para recoger plásticos: "Si somos mucha gente, se puede hacer más mal que bien"

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, agradece el trabajo de voluntarios para la recogida de plásticos de los arenales gallegos, pero pide "calma": "A veces, si somos mucha gente en la playa, igual se puede hacer más mal que bien". En declaraciones este lunes en Vilagarcía con motivo de una visita a un buque de Gardacostas, el conselleiro ha asegurado que se continúa "peinando" y "monitorizando" el litoral en busca de estos pélets de microplástico que llegan a las costas tras la pérdida de un buque de un contenedor con 1.000 sacos de unos 25 kilos cada uno. Apunta que lo "ideal" es encontrar los sacos intactos, pero remarca que "son bolas pequeñas", por lo que "la recogida tiene que ser un poco organizada y con mucha calma", opina Alfonso Villares. Resalta que, "en principio", el material es "inerte" al tratarse de plástico para realizar utensilios alimenticios, por lo que "la toxicidad no debe existir". Con todo, "como todos los plásticos", "no deja de ser un contaminante" por lo que se procederá a su retirada. Igualmente, valora que están puestos "todos los dispositivos" para minimizar el impacto. Trabajan "en colaboración" con municipios y a través de Tragsa para hacer "todo lo posible" para retirar el material.