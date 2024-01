La mayoría de las comunidades rechazan imponer la mascarilla en centros sanitarios

(Actualiza la NA1288 con Asturias, Canarias y Cantabria)

Madrid, 8 ene (EFE).- La inmensa mayoría de las comunidades, salvo las cuatro que ya la han impuesto -Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón- y las que lo harán mañana -Asturias y Canarias- han rechazado de plano retomar la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios como les ha propuesto hoy el Ministerio de Sanidad.

Así lo han hecho saber tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la que varios de los consejeros han solicitado al departamento que dirige Mónica García que acompañe los criterios técnicos que avalen esta medida.

Muy criticado ha sido además que el Ministerio no les haya trasladado su propuesta, en la que añade otras medidas como las autobajas justificadas o el refuerzo de la vacunación, hasta esta misma mañana.

De hecho, la reunión ha concluido sin acuerdo, pero las comunidades tienen ahora un plazo de 48 horas para presentar sus alegaciones.

En un audio remitido a los medios, la ministra ha señalado que la mascarilla es una herramienta "efectiva y de sentido común" y que, además, está avalada por la evidencia científica y "es bien recibida por la población".

Sanidad lo justifica así en el documento que ha remitido a las comunidades y al que ha tenido acceso EFE: su uso por parte de la persona enferma "reduce la emisión de secreciones al respirar, hablar, gritar, toser o estornudar. Además, constituye una barrera física para el receptor".

La idea de Sanidad es que sea obligatoria en los centros sanitarios y recomendada en los sociosanitarios: de hecho, en las residencias las aconseja solo para personas y trabajadores con síntomas, pues el uso universal para los mayores no está recomendado por su "bienestar físico y emocional".

El Ministerio ha recogido la iniciativa de algunas comunidades para extender su uso a las farmacias, pero rebajándolo de obligatorio a recomendado, y ha insistido en la necesidad de dar soporte jurídico a las autonomías que ya han introducido la obligatoriedad del cubrebocas mediante una declaración de actuaciones coordinadas.

De las que han rechazado imponer la mascarilla, la consejera andaluza de Salud y Consumo, Catalina García, ha recordado que Andalucía recomienda su uso en centros sanitarios y sociosanitarios y a los grupos vulnerables y personas con síntomas también en lugares de concentración de población, como el transporte público, y ha exigido al Ministerio los criterios técnicos de la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública.

La consellera de Salud de Baleares, Manuela García, ha señalado que ante la tasa de gripe, que es muy baja, ya ha adoptado "las medidas aconsejadas que es la protección de los más vulnerables".

Cantabria ha optado por mantener la recomendación de usar la mascarilla en centros sanitarios, sin establecer su obligatoriedad porque considera que la situación "no es tan alarmante", ha indicado el consejero de Salud, César Pascual, quien ha añadido que "no se puede hablar de colapso del sistema sanitario, no estamos en una situación covid ni mucho menos, hay tensión como todos los años. Esta situación se repite todos los inviernos".

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha abogado por mascarillas recomendadas y no obligatorias y ha propuesto que se reúna la ponencia de alertas y la Comisión de Salud Pública para analizar las medidas a adoptar ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias porque deben ser "los técnicos quienes recomienden cuáles tienen que ser las actuaciones".

También el titular de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha defendido que la mascarilla en centros sanitarios no sea obligatoria, un término que no aparece en el documento del Ministerio, y ha criticado que la ministra Mónica García hable de "colapso" de la sanidad por la gripe cuando lo que hay es una tensión asistencial asumible.

Extremadura no obliga, de momento, a utilizar la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios y solo mantiene la recomendación, aunque estará vigilante porque aún no ha llegado al pico, ha dicho la consejera de Salud y Políticas Sociales, Sara García.

Mientras, el conselleiro de Sanidade de Galicia, Julio García Comesaña, ha considerado que la imposición de la mascarilla en centros sanitarios es "desproporcionada" y ha reclamado el aval de los técnicos.

La responsable de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha afirmado que la Comunidad de Madrid comparte la recomendación del uso de mascarilla "de forma responsable" en los supuestos establecidos tras la pandemia, pero rechaza su obligatoriedad en centros sanitarios.

Navarra mantiene su postura de intensificar la recomendación de la mascarilla en centro sanitarios, sociosanitarios y para personas con síntomas, en especial si se encuentran en lugares cerrados, ha trasladado el consejero del Departamento de Salud, Fernando Domínguez.

El País Vasco ha insistido en su "recomendación" del uso de la mascarilla ante síntomas de infección respiratoria y de mantener un distanciamiento físico en espacios concurridos.

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, también se ha mostrado contraria a las propuestas porque “no estamos ante una pandemia como la de 2020”.

Ceuta ha demandado que las medidas sean “previamente analizadas” por los técnicos tanto en la ponencia de alertas como en la Comisión de Salud Pública, según ha dicho la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina.

Asturias establecerá el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros sanitarios y en las oficinas de farmacia a partir de las 00:00 horas de mañana, 9 de enero, medida que estará en vigor durante los próximos quince días, periodo en el que se estima se mantendrá una alta circulación de virus respiratorios.

Canarias ha ordenado la imposición del cubrebocas en todos los centros sanitarios también a partir de mañana, pese a que este lunes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó posponer al miércoles la toma de una decisión general en todas las comunidades.

Aragón ha optado por extender la imposición que ya había acordado para los profesionales sociosanitarios a los pacientes que se encuentren en salas de espera para ser atendidos, ha anunciado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

El conseller catalán de Salud, Manel Balcells, ha defendido la necesidad de instaurar las bajas automáticas de tres días autojustificadas, en un momento de tensión asistencial por la ola de gripe, cuyo pico ha situado en esta semana o la que viene.

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, ha criticado que el Ministerio esté pidiendo un plan de contingencia a las autonomías frente a la gripe "a punto de llegar al pico" de la incidencia de casos; sobre la autobaja, ha señalado que le sorprende que "tarde y mal el Gobierno, en medio de una reunión" les presente su propuesta: "Nos la hubiera podido mandar antes y lo habríamos podido estudiar".

El consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, se ha referido a las autobajas como "ocurrencia", reprochando a Sanidad que llegue tarde para atajar el avance de los virus respiratorios. EFE

